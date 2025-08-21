Zeytinli Rock Festivali iptaline yürütmeyi durdurma

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 18:05:00
Bölge İdare Mahkemesi, Sarıyer Kaymakamlığı’nın getirdiği yasağa ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi önce Marmaris, ardından Sarıyer olarak açıklandı. Ancak her iki adreste de iptaller yaşandı.

Festivalin 21-24 Ağustos tarihlerinde Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanırken, Sarıyer Kaymakamlığı orman yangını riskini gerekçe göstererek organizasyona izin vermedi.

Bunun üzerine festivalin organizatörü Milyon Yapım karara itiraz etti.

Festival organizatörlerinden Umut Kuzey'in açıklamasına göre, Bölge İdare Mahkemesi ise Sarıyer Kaymakamlığı’nın yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

