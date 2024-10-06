Zeytinyağlı ve tuzlu dondurması çok konuşulmuştu... Ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan yeni tarif
29 yaşındaki ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni bir içecek tarifiyle gündemde. Lipa'nın paylaştığı diyet kola tarifi sosyal medyanın gündemine oturdu.
TikTok’ta paylaştığı videoda, buz dolu bir bardağa önce diyet kola döken 29 yaşındaki ünlü şarkıcı Dua Lipa, ardından turşu suyu ve jalapeno sosu ekleyerek ilginç bir karışım hazırlıyor.
Üstüne de birkaç dilim turşu ekleyerek içeceği tamamlayan Lipa, bu sıradışı tarifi ailesine de denetiyor.
Dua Lipa daha önce vanilyalı dondurmasına zeytinyağı ve deniz tuzu ekleyerek yemeyi tercih ettiğini belirtmişti.
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