Zihinsel sağlık sorunlarını koklayarak tespit ediyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:40

Güncelleme: 15.04.2024 - 10:40

Yeni bir çalışma, köpeklerin travmayı insan nefesi yoluyla tespit edebildiğini öne sürdü. Yeni bulgular, insanların TSSB'nin (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) üstesinden gelmesine yardımcı olarak köpeklerin daha da iyi arkadaşlar olabileceğine işaret ediyor .

Independent'ın haberine göre; Nova Scotia'daki Dalhousie Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, evcil köpeklerin travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilere, bir geri dönüş yaşamadan önce yardım edip edemeyeceğini araştırmak istedi.

Travma anıları sırasında aynı deneyi gerçekleştirmeden önce sakin bir şekilde nefes alırken yüz maskesi takan 26 koku bağışçısını işe aldılar.

Callie ve Ivy adlı iki köpek çalışmaya yardımcı oldu ve sakin ve sıkıntılı yüz maskeleri arasındaki farkı bulmayı başardılar.

Araştırmanın yazarı Laura Kiiroja, "Hem Ivy hem de Callie bu çalışmayı doğası gereği motive edici buldu" dedi . Lezzetli ikramlara olan sınırsız iştahları da bir avantajdı. Aslında onları mola vermeye ikna etmek işe başlamaktan çok daha zordu. Özellikle Callie oyalanmanın olmadığından emin oldu.

Callie, maskeleri yüzde 81 oranında doğru bir şekilde ayırt edebildi, Ivy ise yüzde 74'lük bir doğruluk puanı aldı.

Kiiroja, "Her iki köpek de çok yüksek doğrulukta performans sergilemesine rağmen, 'stresli' nefes örneğinin ne olduğu konusunda biraz farklı bir fikre sahip görünüyorlardı. Ivy'nin sempatik-adreno-medüller eksen hormonlarına (adrenalin gibi) ve Callie'nin de hipotalamo-hipofiz-adrenal eksen hormonlarına (kortizol gibi) uyum sağladığını tahmin ettik. Bu, hizmet köpeklerinin eğitimi için önemli bir bilgidir, çünkü erken uyarı niteliğindedir. -Başlangıçlı TSSB semptomları sempatik-adreno-medüller eksen hormonlarına duyarlılık gerektirir." dedi.