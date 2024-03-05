Zinde kalarak kilo vermenin keyifli yolu: İşte kahvaltıların yeni gözdesi Kurşun Geçirmez Kahve tarifi...

Yayınlanma: 05.03.2024 - 22:22

Güncelleme: 05.03.2024 - 22:22

İngilizce'de "Bulletproof Coffee" olarak bilinen yeni kahve, tereyağlı kahve olarak da anılıyor. Özellikle ketojenik diyet uygulayanların tercih ettiği bu kahve, sağlıklı yağ içeriğiyle yağ yakımına destek olmayı amaçlıyor. Kurşun Geçirmez Kahve'nin orijinal tarifi oldukça lezzetlidir. Ancak siz damak tadınıza göre lezzetini zenginleştirebilirsiniz. Biraz tarçın, bir parça bitter çikolata, vanilya veya kakao ekleyerek kendi benzersiz kahve karışımınızı yaratabilirsiniz. Peki zinde kalarak kilo vermenin keyifli yolu nedir? İşte kahvaltıların yeni gözdesi Kurşun Geçirmez kahve tarifi...

KURŞUN GEÇİRMEZ KAHVE NEDİR?

Kahve ve çaylara yağ eklemek, aslında çok eski bir alışkanlıktır. Kurşun Geçirmez Kahve de bu kadim geleneklere borçludur. Tarifin yaratıcısı Dave Asprey, Tibet’teki dağ tırmanışı sırasında kendisine ikram edilen çayın performansını artırdığını fark eder. Ülkesine döndüğünde, bu tereyağlı çayın tok tutucu ve enerji verici etkisini kendi kahve tarifine uyarlar ve böylece kurşun geçirmez kahveyi yaratır.

KURŞUN GEÇİRMEZ KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudun yağ yakımını artırması, iştahı azaltması ve kahvenin hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalınmasını sağlayan kurşun geçirmez kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı ideal bir önlem olarak kabul edilir. Profesyonel sporcular, fazla yağlarından kurtulmak isteyenler ve konsantrasyon güçlüğü çekenler için tercih edilebilir. Kahvaltıda içilen bulletproof kahve, güne yüksek enerjiyle başlamayı sağlar ve konsantrasyonu artırır. Ayrıca, oluşturduğu tokluk hissi sayesinde dengeli beslenmeye de yardımcı olur.

KURŞUN GEÇİRMEZ KAHVE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kurşun Geçirmez Kahve tarifi için malzemeler:

1 su bardağı taze çekilmiş filtre kahve (demlenmiş)

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı (soğuk sıkım)

1 yemek kaşığı köy tereyağı

Servisi için (arzuya göre):

1/4 çay kaşığı tarçın

1/8 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Yapılışı:

Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden demlenmiş filtre kahve, Hindistan cevizi yağı ve köy tereyağını mutfak robotuna alın.

Tamamen karışıp enfes kıvamlı bir kahve halini alan sıcak içeceği, kupaya alıp sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!