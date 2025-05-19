Ziynet Sali sahnede bayıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İzmir’in Çeşme ilçesinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak sahnede baygınlık geçirdi.

Yaşanan olay, izleyicilerde büyük endişe yaratırken, sağlık ekipleri hızla sahneye çıkarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Olayın ardından sağlık durumu merak konusu olan Ziynet Sali, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını bilgilendirdi.

Sali, kendisine ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederken, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Selamlar herkese, dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve baygınlık geçirdim. Sonuç; çok düşük bir tansiyondu. Sağ olsun ilk sağlık ekibindeki arkadaşlarım, gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim ama şimdi iyiyim, dinlendim."



