Zombi ağaç bilim dünyasını şaşırtıyor! Ölen yapraklarını canlandırabiliyor

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:33

Bitkiler de bilim dünyasının en önemli çalışma sahalarından biri olurken, bazı bitkiler pek çok farklı tuhaf davranış gösterebiliyor... Hiç şüphesiz ki eğrelti ağacı da bu ilginç bitki türlerine giriyor... Ağacın bu listeye eklenmesinin nedeni ise, ölmüş yapraklarını tekrar hayata döndürebiliyor olması.

ÖLEN YAPRAKLARINI TEKRARDAN DİRİLTİYOR

Cyathea rojasiana, batı Panama ormanlarında bulunan bir eğrelti ağacı türü. Araştırmacılar, yeni keşiflerinde, eğrelti ağacının kendi ölü yapraklarını yeniden canlandırabildiğini ve daha sonra topraktan nitrojen (azot) çekerek ana bitkiyi beslemeye devam eden kökler oluşturabildiğini keşfetti.

Yaşlanan yapraklar canlıyken aşağı doğru eğilir ve “yaprak sapı” olarak bilinen orta kısmı yere değebilir. Yaprak ölmeye başlarken, yaprak sapı içinde bulunan ve eskiden suyu canlı yaprak kısımlarına taşıyan yapılar değişir ve canlı kökler haline gelir. Bu yeni canlı kökler toprağın derinlerine ulaşarak bitkinin geri kalanına besin sağlamaya devam eder. Çalışmanın başyazarı Profesör James Dalling, yaptığı basın açıklamasında “Bu gerçekten yeni bir doku yeniden kullanımıdır. Ve bu diğer eğrelti türlerinin yaptığını bildiğimiz şeylerden farklı” dedi.

Eğrelti ağacının yaprakları, köke dönüşüm süreci gerçekleşirken bile sadece çürüyen bitki maddesi gibi görünüyor. Ekip bunun, bir eğrelti türünün bir bitkinin yapraklarını bu şekilde kendini besleyecek şekilde yeniden kullanabildiği ilk vaka olduğunu düşünüyor. Bitkinin bunu yapma sebebi ise jeolojik zamanlara kadar uzanıyor. Bitki, Jura dönemine kadar uzanan eski bir eğrelti ağacı soyunun üyesi. Ölü yapraklardan gelişen köklerin, besin açısından zengin olmayan volkanik topraklardan daha fazla besin çekecek şekilde evrimleştiği düşünülüyor.