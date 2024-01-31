Bilim işe yarayan flört tekniğini açıkladı! Artık reddedilmeyeceksiniz

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:19

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki psikologlar tarafından yapılan bir araştırmada, ABD ve Norveç’teki hepsi heteroseksüel olan üniversite öğrencilerini inceledi. Gönüllü katılımcılara, kısa veya uzun süreli bir ilişki ararken 40 farklı flört türünün ne kadar etkili olduğunu ve flört edenin erkek mi kadın mı olduğunu temel alarak değerlendirmelerini isteyen anketler gönderildi. Buna göre en etkili flört tekniği bulundu...

UZUN VADE Mİ? KISA VADE Mİ?

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi psikoloji profesörü Leif Edward Ottesen Kennair bir basın açıklamasında, “En etkili olanı cinsiyetinize ve flörtün amacının uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli bir ilişki mi olduğuna bağlı” dedi.

Kısa süreli ilişki yaşamak isteyen kadınlar için en etkili teknik pek şaşırtıcı değildi. Kennair, “İnsanlar kısa süreli bir ilişki arayan kadınlar için en etkili sinyalin cinsel olarak müsait olduğunuza dair sinyaller olduğunu düşünüyor” dedi. Sarılma veya yanaktan dostça bir öpücük gibi dostça temaslar bu durumlarda yeterli görülmüyor ve dolayısıyla hızlı bir kaçamak isteyen kadınların, potansiyel partnerlere sürtünmek, yakınlaşmak ve vücut teması kurmak gibi cinsel uygunluğu vurgulayan ipuçlarını kullanmasının daha iyi olduğu söyleniyor.

Araştırmacılar uzun vadeli ilişkiler arayan erkekler için “cömertlik ve bağlanma isteğinin en iyi sonucu verdiğini” buldu. Yine de, flört etme konusunda daha genel bir tavsiye arıyorsanız, evrensel olarak etkili görünen bir seçenek bulunuyordu. Kennair, yaptığı açıklamada “İnsanlar mizahın ya da başka birini güldürebilmenin, uzun vadeli bir ilişki arayan erkekler için en etkili yöntem olduğunu düşünüyor. Tek gecelik ilişki arayan kadınlar içinse en az etkili olanıdır. Ancak diğer kişinin şakalarına gülmek veya kıkırdamak her iki cinsiyet için de etkili bir flört taktiğidir” dedi. Bu durum araştırmaya katılan hem ABD’li hem de Norveç katılımcılar için geçerliydi.