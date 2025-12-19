Zorlu PSM'de yılbaşı festivali 'Dear New Year' 21 Aralık'ta başlayacak

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 21-30 Aralık arasında "Dear New Year" başlıklı yılbaşı festivali düzenlenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM ve Hybrid Community işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalde, atölye çalışmalarından sürpriz performanslara ve konserlere kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Ayrıca 40 markanın katıldığı yılbaşı temalı pazar katılımcıları ağırlayacak. Festival açılışı, 21 Aralık'ta Vestel Amfi'de müzisyen Emir Yargın'ın özel projesi "Klas Pop" ile başlayacak.

Yargın, 2010'da yayınladığı "Tokat", 2015'te yayınladığı "Geri Dönüşüm Kutusundaki Anılar" albümlerinin ardından 2019 ve 2020'de yayınladığı teklileri ile Türkçe sözlü elektronik popun ilk temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Dear New Year kapsamında Saffet Emre Tonguç da İstanbul'un yüzyıllara yayılan hikayelerini, şehrin yeni yıl ritüellerini katılımcılara aktaracak.

Program kapsamında, “Güzel Enerjiler Spreyi” ve “Mozaik Süsler Atölyesi” gibi etkinliklerin yanı sıra Dilara Koçak “Dönüşen Ben, Dönüşen Dünya”, İdil Yazar ise “Kendimizi Beslemenin En Keyifli Yolları” başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek.