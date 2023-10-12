Zülfü Livaneli çarpıcı açıklamalar yaptı: Sanatçılar birbirini sevmez!
Zülfü Livaneli, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de sunduğu "Empati" programının 45. bölümüne konuk oldu. Ünlü sanatçı ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de sunduğu "Empati" programına konul olan Zülfü Livaneli çarpıcı açıklamalarda bulundu.Takım tutamadığını sözyleyen Livaneli, "Parti de tutamıyorum. İsmail Cem Galatasaraylı yapmaya çalıştı, Yaşar Kemal Fenerbahçeli yapmaya çalıştı, babam rahmetli de… Ait hissedemiyorum. Kendimi sevdiklerime ait hissediyorum" dedi.
ETKİ NE KADAR BÜYÜKSE DÜŞMANLILK DA O KADAR BÜYÜYOR
"Bizde sanatçılar birbirini sevmez!" diyen Livaneli sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye’deki okur yazar çevre mi diyeceğiz, yarı profesyonel çevrenin durdurması oldu. Bir albüm yapıyorum hücumlar başlıyor. 1978’de Nazım Türküsü albümü çıktı, bir yandan Nazım Hikmet yaptım diye mahkemelerde hesap veriyorsun, bir yandan bütün aydınlar saldırıyor Karlı Kayın Ormanı ne biçim beste? Gencecik, dışarıdan gelmişsin, çocuk gibi bakıyorsun her şeye. Hayatımın en zor şeyi oydu, kendi ülkenin aydınları tarafından dışlanmaya çalışılmak, hayat boyu sürdü. Nazım’a da Yaşar Kemal’e de aynısını yaptılar. Ne kadar etki büyükse düşmanlık da büyük oluyor."
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