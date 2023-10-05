Zülfü Livaneli'den Cem Yılmaz'a: Oyunculuk tartışılamaz, ustalık düzeyi yakalanmış

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:58

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:59

Cem Yılmaz‘ın Netflix’te yayınlanan son filmi "Do Not Disturb" ünlü şovmenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Filmle ilgili ilk günün aksine hafta sonu yapılan çok sayıda olumlu yorumları okuyup moral bulan Yılmaz, "İngilizce olmayan filmler sıralamasında Global Top Ten’e 8. sıradan girdim…:) 3 günde 1.4 milyon izlenme ile…Teşekkürler…" mesajını yayınladı

İngilizce olmayan filmler sıralamasında Global Top Ten e 8.sıradan girdim…:) 3 günde 1.4 milyon izlenme ile…Teşekkürler. pic.twitter.com/tSi7yZaU5r — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 4, 2023





Filmle ilgili yorum yapan ünlü bir isim de Zülfü Livaneli oldu. Ünlü yazar ve müzisyen şu mesajı yayınladı:

“Do Not Disturb filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem’i ve emeği geçen herkesi candan kutluyorum.”