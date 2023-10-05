Zülfü Livaneli'den Cem Yılmaz'a: Oyunculuk tartışılamaz, ustalık düzeyi yakalanmış

"Erşan Kuneri 2" dizisinin çekimlerine devam eden Cem Yılmaz'ın geçen cuma Netflix'te görücüye çıkan filmi "Do Not Disturb", farklı kesimlerden beğeni mesajları almaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:58
Zülfü Livaneli'den Cem Yılmaz'a: Oyunculuk tartışılamaz, ustalık düzeyi yakalanmış
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Cem Yılmaz‘ın Netflix’te yayınlanan son filmi "Do Not Disturb" ünlü şovmenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Filmle ilgili ilk günün aksine hafta sonu yapılan çok sayıda olumlu yorumları okuyup moral bulan Yılmaz, "İngilizce olmayan filmler sıralamasında Global Top Ten’e 8. sıradan girdim…:) 3 günde 1.4 milyon izlenme ile…Teşekkürler…" mesajını yayınladı

Filmle ilgili yorum yapan ünlü bir isim de Zülfü Livaneli oldu. Ünlü yazar ve müzisyen şu mesajı yayınladı:

“Do Not Disturb filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem’i ve emeği geçen herkesi candan kutluyorum.”


Zülfü Livaneli Cem Yılmaz Do Not Disturb

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