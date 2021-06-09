Avrupa Şampiyonası

09 Haziran 2021 Çarşamba

Pandemi tüm yaşamı etkiledi. Geçen sezon düzenlenemeyen Avrupa Fubol Şampiyonası şimdi yapılacak. Milli takımımızın gruptan çıkma ihtimali yüksek olsa da, bazı gerçekleri hatırlatmakta yarar görüyorum. Öncelikle cuma günü oynayacağımız İtalya maçı takımımızın nerede olduğu anlamında bize önemli bir fikir verecektir. Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer almamız bizim futbol gücümüzün kanıtı olmalıdır. Futbolda şirinlik yapmaya gerek yok! Şahsen deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile çok güçlü ve hatta şampiyonluk beklediğim bir kadromuz var. Lille'in şampiyonluğunda Zeki, Yusuf ve Burak'ın başarılı katkısı dikkate alınınca ulusal anlamda yurt dışındaki gençlerimizin ağırlıkta olduğu futbol vitrinimiz, karakterimiz gereği psikolojik motivasyonla en üst seviyede kendini kanıtlayacaktır. Transfer öncesi yeni futbol dünyasında menajerlerin öne aldıkları pazarda artık varız. Kaleciden son adama kadar, her kadroda yer alma kültürü olan futbolcularımız moral ve fizik olarak da varlar. Geçmişte sadece isimler üstüne kurulu olan futbol artık tamamen takım ve uyumlu kadrolara sağlıklı ve çağdaş bilinçle yaklaşmaktadır!

ÖNÜMÜZÜ AÇAN BAŞARI

Artık formalar değil futbolun gerçeğini sunan takımlar ve futbolcular favorisi olmayan bir güç gösterisinden de öte kendini pazarlama bilincindedir. Teknik adamlar genç ve yetenekli futbolcuların yeni kadrolar içinde sergilendiği bir şans yakalamışlardır. Fransa’daki son başarı bir ölçüde daha da önümüzü açmıştır! Bizim kendi dışımızdaki futbolculara bakarken daha ekonomik olan futbolcularımızın şampiyonada dikkat çekecekleri kesindir. İtalya’dan sonra Galler ve İsviçre maçlarımız bizi grupta lider yapar! Savunma ve orta alan ile forvette karşı atağa dayalı çok yetenekli futbolcularımız var. Baskılı ve çabuk oynama stili takımımızın yeni özgüveni olacaktır. Ben futbol dünyasında İngiltere, İtalya, Hollanda, Almanya dışında takımımızı da şanslı görmekteyim. Defansın ortasında ve kenarlarda çok başarılı futbolcularımız var! Artık top rakipte iken onu çabuk alan savunma taktiğimize uygun gençlere sahibiz. Gol atmada şut ve gol vuruş tekniğini geliştirmiş, savunmada alan daraltan ve atakta çoğalan başarılı ve sakin ne yaptığını bilen taktiksel becerili futbolcularımız var.

GEREKLİ DERSİ ALACAKLAR

Tek eksiğimiz var ki, onu turnuvadan sonra belirtmek isterim. Geçmişte bizimle B kadroları ile oynama ayıbını yapanlar, başarımızın teyitini bu turnuvada yaşarken, hâlâ Türk futbolcusunun eksiğini ve kadro başarısını da görmek istemeyenler, gerekli dersi alacaklardır! Haydi çocuklar top sizde, futbol şansınız bol olsun!