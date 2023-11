Beklenmeyen acı son!

08 Kasım 2023 Çarşamba

Önceki gece yaşananların içinde sentez yapılması gereken gerçekler var! Kimse o zaman öyleydi demesin! Tarih belgelenmiş ve ama unutturulmak için değil bir miras misali hatırlanan gerçeklerle doludur. Önemli olan nereden geldiğini unutmamaktır! Bir teknik adam furyası yaşanıyor. Şimdilik eski futbolculara sarılan bir hata yapıyoruz. Örnek; önce C lisansı, iki yıl sonra B lisansı alıyorsun. Başarılı olursan iki sene sonra A lisans ve bir yıl sonra da teknik direktör olmak... Ama bu gerçek yerine şimdi futbol seni bırakıyor ve bir anda bir kulübün başına gelen teknik adam oluyorsun! Öte yandan da VAR ile gelişen teknolojiye dayalı futbol hakemliğini zedeleyen dönemdeyiz. Tabii ki alışırız! Ama gerçekleri de görüşleri de sahiplenmeliyiz.

Yaşananlar ve açıklamalar can yakıyor. Ama her gün binlerce çocuğun katledildiği acımasız bir dünyadayız! Dengesiz; sap ile samanın değil ölüm ile yaşamın önemsenmediği bir dünyadayız artık! Ben kendi özelimden bir not düşeyim genç teknik adamlara... Defansta tek müdahale mücadelesi veren oyuncunuzu bir anda oyundan alırken giren futbolcuyu iyi ısınmadan ve tempoya uyum sağlamadan oyuna almayın. Buna mecbur kalırsanız, önce orta alanda oyunda ısınması ve sonra da geride tek müdahale yapacağı mevkiye getirin. Bunun en acı örneğini Beşiktaş’ın Antalyaspor deplasmanında ikinci yarının başında 12 dakika içinde yediği üç golde gördük. Ve takımın lideri konumundaki kişi maç sonu daha sakin olmalıdır. Verilecek kararda duyguya yer olmaz! Anlayan anladı. Değerli futbolcu torunum! Yoksa son pişmanlık geçerli olmaz!