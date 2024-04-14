Adnan Dinçer
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Beşiktaş’a benzemek!

14 Nisan 2024 Pazar

Taraftarı önünde kazanma zorunluluğu içinde bir Beşiktaş izledik. En azından maça hızlı ve gol için başlamayı denediler. Bu düşünceyle genç forvet Semih 18. dakikada golünü atarak takımını öne taşıdı. Ama golde Gedson’un topa koşusunun hakkını vermek lazım.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

İkinci yarıda yeni bir kadro yapma şansı olmayan Santos mevcut futbolcularını daha çok oyuna motive etme görüntüsü vermek istiyor. En önemli şansı kanımca Gedson ve Necip ile Semih gerçeğidir. Bu gelecek için de şanstır. Hâlâ özgüven eksikliği yaşayan Kartal’ı hocaya iyi anlatmak lazım. Aslında tribün bu hatırlatmayı yapıyor ama nedenleriyle bu duruma düşen futbolumuz gelen yabancı hocalardan farklı beklenti içinde olduğunu unuttu.

KABUL EDİLEMEZ OYUN

İkinci 45 dakikada da kaderine razı bir yetersizlik içinde olan Samsunspor karşısında Emre Kılınç’ın golü, sonuç ve oyunun gidişi hakkında Beşiktaş’a bir mesaj olmalıydı! 2 sezon önce takımın her şeyi olan Ghezzal’ın bu yıl sakatlık sonrası görüntüsü hiç hoş değil. Gol makinesi Aboubakar’ı yok saymak da bir başka sorun olarak Beşiktaş’ta dikkat çekti.

Ben kısa süre canlı ve diri Beşiktaş’ı kabul edemem. Bu görüntüyü oyun adına kabul etmiyor ve Santos’a yakıştırmıyorum.


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