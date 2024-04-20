Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Nihayet

20 Nisan 2024 Cumartesi

Beşiktaş, prangalarını atmış şekilde başladı Ankaragücü maçına... Santos sonrası herkes kendine gelmişti. Genç teknik direktör Serdar Topraktepe, hafta boyu oyuncularıyla iyi çalışmış. Sahada ne istediğini bilen ve belli oyun yapısına sahip bir takım vardı. Nitekim bu durum kısa sürede golü getirdi. Muçi şık bir golle takımını öne geçirdi. Sonrasında Beşiktaş biraz bocaladı, Ankaragücü gol arayıp pozisyonlar buldu. Siyah-Beyazlıların savunması sezon başından beri S.O.S veriyor zaten. Kalede Ersin, özgüven içinde oynadı. Kimse benim bu satırlarımı yabana atmasın. Beşiktaş ligde şampiyon olamasa da Türkiye Kupası ile sezonu bitirebilir. Çünkü artık ligin en rahat sürecine giriyor. Fernando Santos çok gereksiz bir süreçte geldi. Adeta yönetim arızasıydı. Yeni başkan, taraftara teslim oldu o dönem... 

Kendini kabul ettirmek için Rıza Çalımbay’ı göndermeleri yanlıştı. Şimdi sorun yok ve geçmişin ustaları iş başında. Serdar Topraktepe, futbolcuların dilinden anlıyor. Kadro gelecek sezona iyi hazırlanma şansını erken yakaladı. Eksikler dikkatli şekilde çözülecektir. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Bekleyin ve taşların yerine oturması için zaman tanıyın. Çünkü camia buna alışık.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Nihayet 20 Nisan 2024
Beşiktaş’a benzemek! 14 Nisan 2024
Bilen yönetsin! 13 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Adaletsizlikler iktidarı zorluyor
Özdemir İnce
Özdemir İnce R.T. Erdoğan Öğrenim Birliği’ne karşı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Saray suçlu arıyor, 900 milyar borca bak diyen yok mu?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen ‘Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez’
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kızgın Boğa
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Yerel
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Boykota çağrı: Yahu makarna da 800 lira olur mu?
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 1921 Anayasası mı dediniz?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Günlerdir beklenen oldu: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı

Günlerdir beklenen oldu: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Bakan Şimşek: Harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz

Bakan Şimşek: Harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!

Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu