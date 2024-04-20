Nihayet
Beşiktaş, prangalarını atmış şekilde başladı Ankaragücü maçına... Santos sonrası herkes kendine gelmişti. Genç teknik direktör Serdar Topraktepe, hafta boyu oyuncularıyla iyi çalışmış. Sahada ne istediğini bilen ve belli oyun yapısına sahip bir takım vardı. Nitekim bu durum kısa sürede golü getirdi. Muçi şık bir golle takımını öne geçirdi. Sonrasında Beşiktaş biraz bocaladı, Ankaragücü gol arayıp pozisyonlar buldu. Siyah-Beyazlıların savunması sezon başından beri S.O.S veriyor zaten. Kalede Ersin, özgüven içinde oynadı. Kimse benim bu satırlarımı yabana atmasın. Beşiktaş ligde şampiyon olamasa da Türkiye Kupası ile sezonu bitirebilir. Çünkü artık ligin en rahat sürecine giriyor. Fernando Santos çok gereksiz bir süreçte geldi. Adeta yönetim arızasıydı. Yeni başkan, taraftara teslim oldu o dönem...
Kendini kabul ettirmek için Rıza Çalımbay’ı göndermeleri yanlıştı. Şimdi sorun yok ve geçmişin ustaları iş başında. Serdar Topraktepe, futbolcuların dilinden anlıyor. Kadro gelecek sezona iyi hazırlanma şansını erken yakaladı. Eksikler dikkatli şekilde çözülecektir. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Bekleyin ve taşların yerine oturması için zaman tanıyın. Çünkü camia buna alışık.
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