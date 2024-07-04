Adnan Dinçer
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1.5 dakika!

04 Temmuz 2024 Perşembe

Genç Milli Takım Teknik Direktörü olarak 1984 yılında ilk maçıma Samsun’da Avusturya karşısında çıktım. 10 kişi kaldığımız maçı 2-0 kazanmıştık. Avusturya yıllar içinde futbolda düşüşler yaşadı, şimdilerde ise bir toparlanma evresinde. Euro 2024’te Hollanda ve Fransa’nın olduğu gruptan lider çıkmaları bunun en büyük kanıtıydı. Ancak taa ki bizimle karşılaşana kadar. Pek çok futbol otoritesi, Avusturya’yı favori görüyordu. Ancak unuttukları bir şey vardı: Türkiye’de futbolda ve diğer branşlarda kazandığımız başarılar motivasyonla doğru orantılıdır. Avusturya’ya mart ayında kaybettiğimiz 6-1’lik hazırlık maçı hem Montella’yı hem de futbolcuları oldukça hırslandırmış. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı, toplum olarak bunu Milli Takımımıza hissettirdik. Çeyrek finale çıkmamızda oyuncu kalitemizin yüksek olmasının yanı sıra Montella’nın bazı hatalarından dönmesinin de payı büyük. 2 sene önce, “Milli Takımımız artık final oynar, bizim takımımız oralarda olmalı hak ediyor” demiştim. Geldiğimiz noktada bu başarıyı sürpriz kabul etmiyorum. Avusturya maçını 1.5 dakikaya sığdırabiliriz aslında. Merih’in henüz 57. saniyede attığı gol ve Mert Günok’un 90+5. dakikada yaptığı inanılmaz kurtarış...


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Adnan Dinçer
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