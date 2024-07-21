Adnan Dinçer
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Takım oyunu

21 Temmuz 2024 Pazar

Boğalar kazandı. Hem de Avrupa şampiyonu olurken matadorları yendiler. Geçmişte arenada hep kaybeden boğalar olurdu. Hep kaybeden boğaları işaret eden futbolun matadorlarını yenerek şampiyon olurken ortaya yeni bir sistem getirdiler. Bu sistem takım oyunu gerçeğinin bu kupada gerçekleşmesiyle oldu. Kendine özel değil takımı için oynayan futbolcuları gördük. Bu arada dünyaya iyi mesaj verdiler. Lamine Yamal turnuvanın en genç oyuncusu diğeri dünya piyasasına sunabileceğimiz Real Madrid’in dikkat çeken ismi Arda Güler oldu. Değişim Ronaldo ve Messi’yi unutturacak takım oyunu gerçeğinde yatıyor. Ancak asıl ciddiyet ve dikkat edilmesi gereken değişim boğaların finalde Almanya-İngiltere karşılaşmasını bekleyenlere yaptığı sürprizde yatıyor. Bu gerçeği yıllardır haykıran teknik adam olarak sadece endüstriyel anlamda kendini ispat edenlere yakınlık duyan ve kimliğini ıska geçen teknik direktörlerin iflasıdır. Oysa menajerler kapitalist düzeni kullanarak şans ve kumar aracı olarak baktıkları futbolu gelecek kupalarda olmayacak kadar tehlike içinde sahaya, futbolun sesine kulak vermek zorundalar. 

Dünya futbolu artık Messi ve Ronaldo’yu konuşmayacak. Nasıl ki geçmişte Pele ve Maradona gibi isimler unutulduysa onlar da geçmişin yıldızları arasında hatırlanacaklar. Ama futbol değişimi takım oyununun ön planda olduğu şampiyonalar olarak kendi gerçeğini yansıtacak ve şampiyon takımların oyunu her zaman konuşulacak.


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