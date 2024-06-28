Adnan Dinçer
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Ümitli olmalıyız

28 Haziran 2024 Cuma

Milli Takım, Portekiz maçında Montella’nın yanlış kadro kurması, alınan mağlubiyet ve kamuoyu baskısının ardından Çekya karşısına çıktı. Cenk Tosun’un 11’de oynaması gerekir, son dakikalarda girdi, golüyle galibiyeti getirip “Ben oynarım” dedi. Montella’nın takım tertibinde sıkıntı var. Aklımdaki soru; kadroyu hoca mı yapıyor, yoksa yönetim baskısı mı var? Bence yönetim baskısı var! Dikkatimi çeken; bizim oyuncular kendilerini parlatmak için sanki menajerlerin güdümünde oynuyor! Bu anlayıştan vazgeçilmeli. Herkes sadece milli forma için oynamalı. Avusturya karşısında çok zorlanacağız bu belli. Milli Takımımız için ümitli olmak istiyorum. Doğru futbol oynayınca kazanıyorsunuz. Topu çabuk kullanmada gayret var ama Millilerin oyun anlayışında baskı yok, eski oyuncular yine takımı kurtarıyor. Savunma zaafımız var.


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Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Ümitli olmalıyız

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