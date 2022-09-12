Buna ne denir?

12 Eylül 2022 Pazartesi

Olmaz, böyle de maç verilmez! Tüm oyun süresince bir tek olumu ve planlı atak üretemeyen Başakşehir sadece Beşiktaş’ın hata yapmasını bekledi. N’Koudou’nun panik dolu, beceriksiz vuruşları sonucu maçı kazanma mücadelesi veren ve yorulan Beşiktaş yine ikinci yarı yaptı yapacağını Necip’le! Çok eleştirilen bu futbolcu dün gece ipini kendi çekti diyebiliriz. Değişik kadro ile orta alanda ikinci bölgede rakibini oynatmak istemeyen Başakşehir biraz da şansın yardımıyla telaşlı rakibi karşısında beklemediği 3 puanı kaptı!

Sertlik, hakem ve teknik adam hataları ikinci planda kalacaktır. Burada konuşulacak Siyah-Beyazlı takımın anlamsız şekilde rakibe teslim olan oyun tarzıdır. Hatalar ise işin içine tuz biber ekmiştir. Düşünün Beşiktaş hep ikinci yarı gol yiyor ve büyük hatalar yapıyor! Bunu rakipler taktik olarak düşünmeye başlamışlar artık. Panik içinde gözlemlediğimiz kadro sadece savaşarak oyun taktiği kurmuş. Rakibin zaaflarından yararlanmayı hiç düşünmeden oynama Beşiktaş’a yakışmadı. Takımın tek olumlu futbolcusu Salih’ti. Valerien İsmael, kırmızı kart görüp oyundan atılınca daha da telaşlanan takımın sorumlusu Necip ile N’Koudou desek teşhis yanlış olmaz. N’Koudou sadece orta yapar. Onu takip edecek, gol yapacak bir futbolcu şart. Telaşlı bir yapıda, süratini kontrol edemiyor, vuruşları dağınık, gol atması zor.

Vodafone Park’ta Necip, Valerien İsmael ile N’Koudou adeta Beşiktaş’a kıydı. Aslında Başakşehir maçı kontrol edecek bir düşünceyle oynadı ama ikinci bölge savunması, rakibin hatasıyla kazanılacak maç böyle olur da dedirtti. Hakem Halil Umut Meler ise gereksiz gergindi!