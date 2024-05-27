Beklenen olmadı

27 Mayıs 2024 Pazartesi

Galatasaray, Konya karşısında rahat bir galibiyetle şampiyonluğunu tescilledi. Tebrik etmek gerekir. Oyunun başından itibaren Konyaspor'dan daha üstün olan Sarı-Kırmızılı ekip Icardi'nin golünden sonra ikinci yarıda daha da rahat oynayarak golleri sıraladı.

Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe'ye şans tanımadığı bir son hafta seyrettik.

Geçen hafta umutlarını tazeleyen Fenerbahçe camiası ise bu maçın sonucu ile umduğunu bulamadı.

Maçın başlangıcından sonuna kadar Galatasaray üstün bir şekilde oynayarak rahat galibiyeti hak etti.

Okan Buruk ve öğrencileri belki de bu sezonun en rahat deplasmanını oynadılar. Bu durum aslında ligin gerçeğiydi.

Yetersiz oyunuyla küme düşmeyi hak eden taraf Konyaspor olunca kaderini kendisi kendi evinde taraftarıyla birlikte paylaştı. Realitede bu kadar dirençsiz bir ev sahibi ekip beklemiyordum ama gerçek umduğumuz gibi olmadı.

Sonuç olarak Galatasaray haklı şekilde şampiyon olurken Konya ise kendi kaderini kendi çizdi.

Ancak Ankaragücü karşısındaki Trabzonspor bütün dengeleri bozan bir sonuçla ligin kaderini belirledi ve Ankaragücünü ikinci lige atarak Konyaspor'un ligde kalmasına sebep oldu.

Sonuç olarak 2023-24 sezonu son bulurken akılda kalan en önemli 90 dakika kanımca bu olarak hatırlanacaktır. Bir yanda şampiyon ve ligden düştü denilen Konyaspor'un ligde kalması uzun süreler boyunca hafızalarda yer alacaktır.