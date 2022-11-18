Dünya ve kupa!

18 Kasım 2022 Cuma

Katar’ın ev sahipliğinde bu hafta sonu başlayacak Dünya Kupası, ilk kez 1930 yılında yapıldı ve Uruguay şampiyon oldu. İklim ve sıcaklık nedeni engel sayılsa da bu yıl Katar’da yapılacak Dünya Kupası çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. Hatta ben de dahil FIFA’nın bu kararına şaşırdım. Aklıma bir türlü bize verilmeyen Olimpiyat Oyunları geldi.

Değişen dünya, aslında futbolda her kupada yeni bir sunum yapar. Takımlar, ülke futbollarını yaşatan değişimler ve sonuçta şampiyonların yıldızları. Hepsi bir kenara, bu turnuva acaba futbolda yeni bir değişim getirecek mi? Bizim ve dünya için 45 günlük ara en önemli dayatmadır. Katar’ın futbolu tartı biçimi böyle! Bir yanda dünya diğer tarafta kupa.

Geçmişte, 4-4-2, total futbol, 3-5-2, 3-6-1 sistemlerini kabul ettiren yapılara takıldık. Star teknik direktörler Bearzot, Lobanovskyi, Herrera, Bobby Robson, Kovacs, Lippi, Löw unutulmaz oldu, dünya yıldızları izledi. Stanley Matthews, Mazzola, Didi, Pele, Garrincha, Eder, Di Stefano, Cruyff, Gerd Müller, Beckenbauer, Walter kardeşler, Maradona, Ronaldinho, Messi ve Ronaldo. Netto, Lev Yaşin hep bu kupalarda anımsandı. Bu kez neler yaşayacağız? Bana maç deseler İtalya-Brezilya finalleri aklıma gelir. Hollanda’nın iki finali de kaybederek ikinci olmasıyla 1966 Dünya Kupası’nda İngiltere-Almanya finali derim. Sonra Suat Mamat’ın attığı muhteşem gol gelir aklıma. Ve “Tanrı’nın eli” olarak bilinen Maradona golü lider olur.

O kadar çok anı var ki mutlaka sizlere zaman zaman hatırlatacağım bu süreçte. Ancak bizim bu kupadaki yerimiz ne olur diye değil. Endüstriyel para dünyasındaki gücümüzü sınayacak olan Katar bu turnuvaya ne katar onu düşüneceğim.