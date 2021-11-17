Erken final

17 Kasım 2021 Çarşamba

Milli Takımımız, son yılların en çok heyecan yaşanılan ve bir an olsun dünyevi problemlerden bizi uzaklaştıran, grup konumumuzu tayin edecek karşılaşmada, oyunun başında yediğimiz gol ile hayallerimizi yıktı. Henüz 3. dakikada Beciraj’la 1-0 öne geçen Karadağ, 2022 Dünya Kupası’na katılma umutlarımızı karanlığa sürüklerken Türkiye adına zor geçek bir gecenin de habercisiydi ilk bölümdeki futbolumuz. Kalemizde erken gördüğümüz golün şokun üzerinden atan Ulusallarda Kerem Aktürkoğlu 22. dakikada sahneye çıktı. Kerem’in attığı gol ile umutlarımız bir kez daha yeşerdi.

KULAKLAR HOLLANDA’DAYDI

Bir yandan Karadağ deplasmanında oynarken, diğer taraftan Hollanda Norveç maçı da içimizi tırmaladı hep. Oyun her an gitti geldi. Özellikle ikinci yarıda rakibin tehlikeli atakları kalemizde tehlike yarattı. Bu kez kalite değil, bizim için sonuca endeksli bir oyundu. Beklediğimiz ve arzuladığımız gol 60. dakikada Orkun Kökçü’den geldi. Karadağ deplasmanında 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar bu kez öne geçerek ipleri eline aldı. Hollanda’nın son dakikalarda bulduğu golle Norveç’i mağlup etmesiyle birlikte Ulusallar, ikincilik koltuğunda Play-Off’lara kalarak, 2022 Dünya Kupası’na katılmak için bir kez daha kritik bir sınav verecek.