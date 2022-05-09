Futbol kavgası!
Vodafone Park’ta ezeli rekabet değil gerilim içinde bir futbol kavgası vardı! Ve özellikle Mert Hakan, tavırlarıyla her şeye karışır durumdaydı. Beşiktaş’ta genç Emirhan 11’de görev alırken Kenan sağ kanattaydı. Maçın başlamasayla sahaya cisim yağdıranlar futbolsever olamazdı. Novak, 6. dakikada golü attı. 7. dakikada ise penaltı ve gol kaçırma kralı ama golcü Batshuayi topu direğe nişanladı. 28’de Beşiktaş 2. kez penaltı kazandı, Ghezzal ders veren vuruşuyla 1-1 yaptı.
İlk yarının sonlarına doğru iyice gerilen ortamın futbola ne kadar zararlı olduğunu gördük. Bu durum, gereksiz saha dışı söylemlerinin zemine yansıması. Sahada sakin görülen Arda Kardeşler’i kutlamak lazım. İki İsmail Hoca’nın kazanma kurgusu sertlik üstüne olunca; oyun, pozisyonu ve kalitesi az ama sertliği çok hale döndü. Kenan kazanma ve oynama arzusuna katamadığı teknik yetersizliği nedeniyle sırıttı. Ghezzal penaltı dışında etkili olamadı. F.Bahçe ise bu karşılaşmayı kazanmak için sertliği göze alsa da eksikleri nedeniyle savunmada yetersiz görüldü. Sonuçta 1’er puan iki takıma yaramadı, futbol kimseyi tatmin etmedi.
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