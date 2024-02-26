Geleceğe doğru!

26 Şubat 2024 Pazartesi

İki İstanbul takımı sıkıntı vermeden oynadı. Beşiktaş’ta en önemli değişim olarak savunmada sağlam ve ağır, kararlı müdahale gördük. Orta alan ile forvette çabuk oynamaya çalıştılar. Rashica ve Muçi’nin katkılarını gördük. Muçi bir de gol attı. Semih ile Cenk’e sunulan pasların çoğu pozisyon olmak adına bu futbolcuların ve onlara katılan Gedson’un gayreti ile oldu. Üçüncü bölgeye geçince çabuklaşan Beşiktaş’ın golcüsü genç Semih’tir artık.

Santos’un sakin, gol yemekten çekinmeyen ama golcüsü Semih ve savunmada artık yerini bulan Necip ile gelecek yılın kadro yapılanmasına giden yolda daha etkili bir taktikle gelişeceğine inanıyorum. Tek gerçek sabır ve geleceğe yatırımıdır. Gol yemekten korkmayan ve riske giren İstanbulspor da iyiydi. Güçleri gerçeğinde oynadılar. Ali Yaşar, Emir Kaan, Mendy, Okan ve biraz daha gayretli olacak Sambissa ile sürpriz yapacaktır.