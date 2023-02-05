Hamaset yok!

05 Şubat 2023 Pazar

Rıza Çalımbay 20 yıl Beşiktaş forması giyen bir efsanedir. Aynı şekilde Trabzonspor’un da efsanesi olan Şenol Güneş’in kadrosuna karşı onurlu bir mücadele verdi oyuncularıyla.

Sivasspor, savunmada Goutas ve Camara, forvette Gradel’le çok başarılı mücadelesi sonucu kazandı. Yeni transfer Saiz’in usta işi bir gol kaydetti. Çalımbay, memleketi Sivasspor’u prensipli çalışmanın sonucu olarak üst üste galibiyetlere taşıyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, kısıtlı kadrosuyla diri ve onurlu bir mücadele ortaya koyuyor.

Bir kaptan olarak 20 yıl formasını taşıdığı Beşiktaş’ın karşısında Rıza Çalımbay’ın aldığı bu sonuç önemlidir. Baskı, mücadele ve kazanılan toplarla ikinci golü arayan taraf Sivasspor’du.

Beşiktaş’ta, Abuobakar ve Cenk çok etkisiz bir oyun oynadı. Son transfer Hadziahmetovic ilk kez sahaya çıkan bir yabancılık içindeydi. Bu sonuçla kupaya ve lige veda eden Siyah-Beyazlılar deyim yerindeyse havlu attı!

Beşiktaş adına tek kazanç; geçen sezon büyük işler yapan Ghezzal’ın sakatlıktan dönmesiydi. Ama gördük ki o da henüz hazır değil.

Beşiktaş taraftarı bu sonucu kabul etmeyecektir! Şahsen tam da sırası olan gençlere görev vermek Şenol Güneş için bir şanstır. Çünkü Beşiktaş böyle bir döneme girmiştir. Bu yorumda hamasete yer vermedim. Çünkü gerçekçi olmak gerekli olunca o söylemi ve düşünceyi size bırakıyorum!