Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Hamaset yok!

05 Şubat 2023 Pazar

Rıza Çalımbay 20 yıl Beşiktaş forması giyen bir efsanedir. Aynı şekilde  Trabzonspor’un da efsanesi olan Şenol Güneş’in kadrosuna karşı onurlu bir mücadele verdi oyuncularıyla. 

Sivasspor, savunmada Goutas ve Camara, forvette Gradel’le çok başarılı mücadelesi sonucu kazandı. Yeni transfer Saiz’in usta işi bir gol kaydetti. Çalımbay, memleketi Sivasspor’u prensipli çalışmanın sonucu olarak üst üste galibiyetlere taşıyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, kısıtlı kadrosuyla diri ve onurlu bir mücadele ortaya koyuyor. 

Bir kaptan olarak 20 yıl formasını taşıdığı Beşiktaş’ın karşısında Rıza Çalımbay’ın aldığı bu sonuç önemlidir. Baskı, mücadele ve kazanılan toplarla ikinci golü arayan taraf Sivasspor’du. 

Beşiktaş’ta, Abuobakar ve Cenk çok etkisiz bir oyun oynadı. Son transfer Hadziahmetovic ilk kez sahaya çıkan bir yabancılık içindeydi. Bu sonuçla kupaya ve lige veda eden Siyah-Beyazlılar deyim yerindeyse havlu attı!

Beşiktaş adına tek kazanç; geçen sezon büyük işler yapan Ghezzal’ın sakatlıktan dönmesiydi. Ama gördük ki o da henüz hazır değil.

Beşiktaş taraftarı bu sonucu kabul etmeyecektir! Şahsen tam da sırası olan gençlere görev vermek Şenol Güneş için bir şanstır. Çünkü Beşiktaş böyle bir döneme girmiştir. Bu yorumda hamasete yer vermedim. Çünkü gerçekçi olmak gerekli olunca o söylemi ve düşünceyi size bırakıyorum!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Hamaset yok! 5 Şubat 2023
Jesus mu dedin? 1 Şubat 2023
Kolay galibiyet! 28 Ocak 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Biz susalım TSK her şeyi anlatsın
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı İktidarın yüzde 35 oyu ve gri alanlara hapsolan seçmen
Tuncay Mollaveisoğlu
Tuncay Mollaveisoğlu İYİ Parti’nin adaylık yaklaşımı
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Seçim sürecinin pratiği üzerine...
Olaylar Ve Görüşler
Üniversiteler yapılandırılmalı - Prof. Dr. Osman İNCİ
Necati Özkan
Necati Özkan Aday ve gönüllüler
Erdal Atabek
Erdal Atabek Onlar kaybediyor - biz kazanıyor muyuz?
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Hermafrodit
Ahmet Yavuz
Ahmet Yavuz Millet İttifakı’nın beyanları
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Laiklik olmadan demokrasi olmaz
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Kâğıttan kaplana test balonu
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Çin’in casus balonları
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu 12’de 12
Lemi Çelik
Lemi Çelik Forvetlerin savaşı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler