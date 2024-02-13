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Kader

13 Şubat 2024 Salı

Bu maçı yazmaya başladığımda ilk yarıda Fernando Santos gerçeğinin, Semih ve Cenk’in artan formunun, bir de Kayserispor’a genç hoca olarak terfi eden Burak Yılmaz’ın heyacan getirmesini bekliyordum. Olmadı! Kalecilerin çok az topla buluştuğu, gol beklentisinin yok denecek kadar az olduğu bir karşılaşma izledik ilk yarıda. İşte sorun burada! Bizim bu gidişle tribünlerde de mutsuzluk şarkılarına başvurmamız yakındır. Kimse kusura bakmasın ama bu bitiş ve oyunun angarya görüntüsü bir teknik direktör olarak beni çok rahatsız etti. Devre arasındaki uyarılar işe yaramış olacak ki Kayserili Cardoso’nun direkten dönen topuyla beraber ikinci yarı biraz heyecan getiren bir takım oyunu gördük.

Beşiktaş’ın yeni transfer ettiği genç 10 numarası Muçi’nin gayreti yetmedi. Ama bu futbolcunun kumaşı iyi. Oyunda tempo olmayınca bir sürelik hareket futbolcuyu da yoruyor. Özet olarak Kayserispor ve Beşiktaş için geleceği düşünmek kalıyor diyebiliriz. Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri de beklenen golü getirmedi, iki takımın boyu çok uzadı, taktiksel sadakat kalmadı. Bozuk zemin için diyecek çok şey var ama sütunlarımız yetmez!


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