06 Mayıs 2022 Cuma

Futbol, kuralları FIFA tarafından uygulanan ve takip edilen bir oyundur. Son yıllarda çok fazla ihlale uğrasa da kabul görülen bir ince sızıntı ile güç dengeleri zorlanmaktadır. Geçmişte de olmuştur ama sansasyonel olarak duymak iletişim yetersizliğiyle zordu. Bazen “kural hataları” dahi es geçilmekte ve kulüpler arası rekabet kavgaya itilmektedir. Son olarak İtalya’da “Beyaz eller” operasyonu ile futboldaki şikelere adı karışan büyük birkaç kulüpte payını alıp ikinci liglerde oynama durumuna düştüğünde kıyamet kopmadı. Biz ülke olarak fanatizmin etkisinde kalan bir yapıyı besledik. Bugün nasıl olursa olsun kazanmak gerekli düşüncesinin sürecindeyiz. İşin kimyası olan eğitim ve başarılı olma, hak edenin kazandığı bir tahmin zor. Ön yargılar tabu olmaktan çıktı. Dönen büyük paralar endüstriyel yapıyı getirdi ve beslenir hale soktu. Özellikle bizim ülkemizde yıldız futbolcu ve doğru eğitim “taç”a çıktı! Bir yanda çocuğun geleceğini en iyi “futbol kazancı” ile düşünenler öte yanda dışarıdan ikinci sınıf futbolcuları besleyen ligimiz var. Hakemlerimiz düdükleri ile en önde gelen kişiler olarak saha dışı güce de kavuştular. Geçmişte ahbap çavuş ilişkileri bu kadar etkin değildi. Siz hiç finalde bitime 7 dakika kala 3-0 olan bir maçın; yardımcı hakemin taş yağmuru altında orta hakem tarafından oyunun tatil edilmesi yerine, aynı çizgide iki yardımcı hakemle bitirildiğini, şampiyonluğunuzun elinizden alınmak için çizilen ve berabere bitirilip penaltılara taşınan maç oynadınız mı? Veya çantada karşı takımın odasına girip rakip adına para dağıtan kirli adamlara rastladınız mı? Bunlar futbol dışı ayıplar olarak yaşanmıştır ama sahaya hükmetmiştir. Kural hatalarına uymak işin tek gerçeğiyken bolca yaşansa da sonuçta anı ve hikâye olarak konuşulmuştur genelde. Futbolcular artık sahaya ve kulüplerin geleceğine hakim olup teknik adam ayrımı yapmaktadırlar! Çünkü onları çanta gibi taşıyan laf ebeleri ve onlara dayalı bir ortam vardır. Tek engel kuralların uygulanmasıdır. Her konu esneyebilir ama kurallar asla. Bunu da yönetici, hakemler, federasyon ve bağlı kuruluşlar sağlar. Lütfen dikkat.