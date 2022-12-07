07 Aralık 2022 Çarşamba

Almanya ve İspanya’yı grup aşamasında mağlup eden Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Japonya, son 16 turunda Hırvatistan’ı aşamadı. Golle başladıkları karşılaşmada, penaltılar sonucu Hırvatistan’a boyun eğdiler. Japonya taktik disiplinden kopmadan mücadale etse de penaltılardaki kötü performansları kupaya vedalarının baş aktörüydü. Maçın kahramanı sonuca damga vuran kurtarışlarıyla Hırvatistan’ın kalecisi Livakovic oldu. 27 yaşındaki kaleci, Japonya’dan Minamino, Mitoma ve Yoshida’nın penaltılarını kurtarıp Hırvatistan’ı çeyrek finale taşıdı. Böylesine büyük turnuvalarda özellikle eleme turlarında kalecilerin performanslarının ne kadar önemli olduğuna tekrar şahitlik ettik. Bu sonuç futbolun geleceğinde her zaman hatırlanacaktır.

Brezilya, Güney Kore karşısında kuşkusuz favoriydi. Sambacılar, bu kupada ilk kez kendi alışılagelmiş futbol anlayışlarından örnekler verdi, işi ilk yarıda bitirdi. Kadrodaki kaliteli oyuncularıyla dünya futboluna yeni yıldızlar sundular. Güney Kore, takım oyununu iyi yansıtan futbol kimliğiyle kupanın öne çıkan takımlarındandı. Dünya Kupası’na Uzakdoğu canlılığı getirmiş olsalar da endüstriyel yapı “Buraya kadar” dedi! Brezilya’nın özellikle ilk yarıdaki oyununu, Richarlison’un penaltıyı atmaktan vazgeçip topu takımını bir lider gibi yöneten Neymar’a vermesini iyi okumak lazım. Brezilya kupayı kazanmak için çok konsantre. Dünya Kupası futbolla daha da güzelleşecektir. Ama futbolla!