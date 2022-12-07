Liderlik
Almanya ve İspanya’yı grup aşamasında mağlup eden Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Japonya, son 16 turunda Hırvatistan’ı aşamadı. Golle başladıkları karşılaşmada, penaltılar sonucu Hırvatistan’a boyun eğdiler. Japonya taktik disiplinden kopmadan mücadale etse de penaltılardaki kötü performansları kupaya vedalarının baş aktörüydü. Maçın kahramanı sonuca damga vuran kurtarışlarıyla Hırvatistan’ın kalecisi Livakovic oldu. 27 yaşındaki kaleci, Japonya’dan Minamino, Mitoma ve Yoshida’nın penaltılarını kurtarıp Hırvatistan’ı çeyrek finale taşıdı. Böylesine büyük turnuvalarda özellikle eleme turlarında kalecilerin performanslarının ne kadar önemli olduğuna tekrar şahitlik ettik. Bu sonuç futbolun geleceğinde her zaman hatırlanacaktır.
Brezilya, Güney Kore karşısında kuşkusuz favoriydi. Sambacılar, bu kupada ilk kez kendi alışılagelmiş futbol anlayışlarından örnekler verdi, işi ilk yarıda bitirdi. Kadrodaki kaliteli oyuncularıyla dünya futboluna yeni yıldızlar sundular. Güney Kore, takım oyununu iyi yansıtan futbol kimliğiyle kupanın öne çıkan takımlarındandı. Dünya Kupası’na Uzakdoğu canlılığı getirmiş olsalar da endüstriyel yapı “Buraya kadar” dedi! Brezilya’nın özellikle ilk yarıdaki oyununu, Richarlison’un penaltıyı atmaktan vazgeçip topu takımını bir lider gibi yöneten Neymar’a vermesini iyi okumak lazım. Brezilya kupayı kazanmak için çok konsantre. Dünya Kupası futbolla daha da güzelleşecektir. Ama futbolla!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde