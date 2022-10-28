O da gitti!

28 Ekim 2022 Cuma

Yolun açık olsun Halit Ağabey. Sporun ve özellikle futbolun son duayeni Halit Kıvanç Ağabeyimizi de kaybettik. Kendisi, birçok seminer ve toplantıya katıldığım saygın bir spor insanıydı. 1925 Fatih doğumlu hukukçu bir kişilikti. Türkiye’de ilk spor gazetesi çıkartan, 10 Dünya Kupası’nda maç anlatan saygın bir spikerdi. Futbolun çok içindeydi, tarafsızdı, Fenerbahçeliliğini ve futbolculuğunu saklı tutardı. Bazen maç anlatanlara ve yorumlayanlara karşı çıkma nedenim; belki de onun oturaklı tonuyla, radyo ile televizyonlarda bize alışık olduğumuz düzenli ve ince esprilerle yüklü anlatımıydı. Kimse alınmasın ben iki duayeni hiç unutmam bu anlamda. M.Ekrem Talu ve Halit Kıvanç. Son ana kadar takip edip onu andığım süreçtir bugünler. Belki de futbol sevgimi ve merakımı tahrik edenlerden birisidir Halit Ağabey. Çok uzakta olsa da yakındadır daima. Maçları anlatırken en kritik anlarda dahi özellikle yurt dışından nakillerde derinden gelen sade yorumları bizi çok yönlendirmiştir. Her futbol ve spor kişisi onun dostuydu. Ayrıca daha birçok medyatik başarılarını sizin araştırmanıza bırakıyorum. En tehlikeli pozisyonlardaki yorumlarına, genç arkadaşlarımızın özen göstermesini, nedenini çözmelerini bir miras olarak unutmamalarını öneririm. Yaşamında hiçbir hukuk dışı tavrına rastlamak mümkün olmayan büyük insanı kaybettik. Yeri dolmayacak kadar önemli bir boşluk yaşayacak spor dünyamız. Başımız sağolsun.

ŞENOL GÜNEŞ’E ÖNERİLER

Beşiktaş’ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Hayırlı olsun. Güneş, futbolcularına dürüst davranır. Daha çok koşan oyuncuları sahaya sürer. Siyah-Beyazlıların, Ismael döneminden daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ancak şunları da unutmamak lazım. Şenol Hoca, Beşiktaş’ta üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra kulüpten ayrılık sürecinde sıkıntılar yaşadı. İşler kötü gidince, tekrar göreve getirildi. Hatta şöyle duyumlar dolaşıyordu; Ismael geldiği gün, Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başına geçeceği konuşuluyordu. Bir ilave daha; neden Şenol Güneş’i, efsanesi olduğu Trabzonspor tercih etmiyor? Şahsen, Şenol Hoca’ya sahip çıkılmasını ve Türk futboluna yön verecek çalışmalarına destek verilmesini isterim. Güneş eski gücünü kazanmak istiyorsa, yaşadıklarını bir daha yaşamak istemiyorsa, Beşiktaş’ın gençlerine, altyapısına önem vermesi lazım. Ve oraya geçmişte büyük önem veren insanlara da saygılı olmasını, onların desteğini almasını öneriyorum.