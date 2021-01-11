11 Ocak 2021 Pazartesi

Son haftalarda oynanan “yavaş futbolun” ve mücadeleden uzak görüntünün dışında, kazanmak ve gol atmak için oynayan iki takım izledik dün gece. Hatayspor gerçekten çok hareketli, mücadeleci ve futbolun gereklerini yerine getiren oyuncular topluluğundan oluşuyor. Öyle ki Beşiktaş’ın, oyunun hemen başında Aboubakar’ın attığı müthiş gole cevap veren ve özellikle iki haftadır dikkat çeken Boupendza iki kez fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Haftanın bir başka golcüsü Larin yine bulduğu golle Beşiktaş adına önemli olan 1 puana katkı sağladı. Taktik verileri dışarıda bırakıp, oyuncuların tüm yeteneklerini sergiledikleri 90 dakikada son ana kadar gol atmak için oynayan iki takımı da kutlamak lazım. Gördüğümüz kadarıyla, sahadaki futbolcuların en zayıfı iki takımın kalecileriydi. Hatayspor’un lige renk katması ve belki de şampiyonluğun kaderini etkileyecek görüntüsü ötesinde, futbolcuların inanılmaz mücadele ve kazanma arzuları üst seviyedeydi.

İkinci yarıda Beşiktaş’ın daha ağırlıklı bir kadro görüntüsü verdiği karşılaşmada, Akintola ve yorulana kadar koşan Boupendza’yı derin toplarla buluşturup kontra atak düşünen Hatayspor, savunmada da oyunu çirkinleştiren bir görüntü vermedi. Açıkçası belirtmek lazım ki, şu ana kadar ligin en güzel maçlarından birini izledik. İlk yarıda atılan 4 gol, güzellik taşırken golcülerin dikkati çekmesi de önemlidir.

Ligimizin “seyircisiz” ve “can sıkan” görüntüsüne renk katan Hatayspor’u Süper Lig’deki ilk yılında kutlarken, Beşiktaş’ın da şampiyonlukta iddiasının devam ettiğini dün gecedeki zor karşılaşmadaki mücadelesiyle gördük.