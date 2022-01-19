‘Soğuk’ futbol

19 Ocak 2022 Çarşamba

Bir 45 dakika izledik. Soğuk ve kar çiseleyen bir havada, takımlarını destekleyenler, iki kalecinin de üşüdüğüne şahit oldu. Belli ki heyecanlarını yitiren yorgun futbolcular ne şampiyonluk ne de sıralamadaki yerlerini değiştirecek bir aşama görmemişler maç öncesi. Sanki formalite maçı gibi oynandı oyun.

Onlar böyle olunca biz de tuşlara basarken ne karalayacağımızı düşündük. Ama oyuna renk veren, topa yumrukla çıkan Caner olunca, penaltıcı Batshuayi’ye iş düştü ve fileleri havalandırıp maçın tek golünü attı. Defansta Necip ve Vida görev alırken kalede sanki Ersin daha rahattı. Beşiktaş uzun zamandır mahrum kaldığı deplasman galibiyetiyle kaybettiği puanları telafi için sahadayken, Karagümrük kendi rahatlığını son 15 dakikaya kadar sürdürdü. Özel maç temposunda devam eden oyun ikinci yarı daha hareketli geçti. Batshuayi sürat ve çabukluğuyla dikkat çekse de penaltı dışında başka gol atamadı. 70. dakikada oyuna can katsın diye Önder Hoca, durgunluğu devam eden Oğuzhan’ın yerine Can’ı aldı. Karagümrük geçmişteki maçlarda gösterdiği canlılığı 75. dakikadan sonra hatırlayıp oyuna tempo getirse de atı alan Üsküdar’ı geçmişti! 87. dakikada Bistrovic’in şutunu Ersin kurtardı ve bu canlılık onlara puan getirmedi. Soğuk ve zor ortamdaki maçtan kârlı çıkan Beşiktaş oldu. Josef, Rosier, Rıdvan daha çok akılda kalan futbolculardı. Bir de son üç maçtır gol atan ve takımına üç puan kazandıran Batshuayi’yi unutmamak lazım.