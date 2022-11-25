Yeni bir futbol mu?

25 Kasım 2022 Cuma

Değişen az da olsa mesajlar çok açık Dünya Kupası’nda. Tek farklı takım olarak İspanya görüldü. Ama aslında rakibi Kosta Rika hâlâ bu değişimin farkında değildi. Öncelikle kişisel futbol becerisi artık yıldız olmayı değil takımı öne almış. Bu değişimde herkes her yerde oynar artık. Genç kuşak “Biz varız” diyor. Ama ulusal anlamda kendini takım olarak ifade etme ve topla çok az da buluşsa fizik kapasiteyle öne çıktılar. Endüstriyel düşünceye karşı ülkesini tüm varlık riskini ortaya koyan futbolcularda bunu gördük. Bir önceki kupada futbolcu olan şimdi ise kulübede teknik adam olarak oturanların dersini iyi çalıştıkları belli. Yani kendini, takımını ve ülkesini daha iyi temsil etme şansının, futbol topunun tek materyal olduğunun, kazanmak için denk mücadelenin değil; yıldızı az takım olarak “Biz de varız” diyenlerin kupası oluyor Katar! Suudi Arabistan dışında ABD ve özellikle Japonya büyük işler yapıyorlar sahada! Fas, Tunus, Kanada futbol takımı olarak önce ikinci bölgede müthiş baskı ve top kazama becerisi gösterdi. Yıldız futbolculardan Messi ve Di Maria, Arjantin takımında becerilerini ortaya koyamadı. Çünkü top önemli olunca buluşma şansları da azaldı ve sert mücadele karşısında yetersiz kaldılar. Takımların genelde savunmada üçlü oynama becerisi dikkat çekti. Oyunda kalecilerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. VAR’ın gerçeği zaman zaman ortaya çıksa da motorik özellikler hakemlerde göze battı. Acaba Güney Kore, Japonya, Fas, ABD, Tunus, Meksika, Suudi Arabistan; orta alandaki kalabalık ve daha çok top kapma tarzıyla, futbolun basit ama tempolu oynanmasına yenilik mi getiriyor? Karar vermek erken de olsa oynanan futbolda yıldızları aşma hevesi var. Yerini ulusal yapı alıyor. Sertlik, kararlılık ve önemseme çabası takımlarda dikkat çekiyor!