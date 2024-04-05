Deniz Ülkütekin
Deniz Ülkütekin [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yıkılan kaleler

05 Nisan 2024 Cuma

Dünya üzerindeki ülkeleri ekonomik güçleri ve bu gücün yarattığı etki açısından kabaca şu şekilde ikiye ayırabiliriz. Sömürgecilik döneminde sömürge sahibi olup bundan gelir elde edenler ve diğerleri.

Örnek vermek gerekirse ulusal birliğini 1871’de sağlayan Almanya ikinci gruptadır. Çünkü her ne kadar çalışma kültürleri ve inovasyon becerileri gelişmiş olsa da Alman ulusu sömürgecilik döneminde uzak topraklarda var olamadığı için bu gücünü 18 ve 19. yüzyılda Fransa ve Birleşik Krallık’ın yaptığı gibi bir kültür ve dil hegemonyasına çevirememiştir.

Nitekim I. Ve II. Dünya savaşlarının ekonomik gerekçeleri de bu dengeyi değiştirmekle ilgilidir. 

Hemen bir not, 20. yüzyılın süper gücü ABD de Afrika ve Asya’da sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmamıştır ancak 18. yüzyıl sonunda ulusal birliğini sağlayan Amerikalıların bulundukları kıta olan Kuzey Amerika’yı ve yerel halklarını köleleştirip asimile ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye de Osmanlı Devleti döneminde sömürgecilik yarışına girmemiştir. Oysa 17. ve 18. yüzyıldaki toprakları hem sömürgelere yakın hem de doğal kaynaklarıyla zengindir. Batılıların vahşetlerine ortak olmamıştır.

Sömürgecilik tarihi ilginçtir, incelenmesi, günümüz olaylarını anlamak için yararlıdır ancak bu kadar uzun bir girişte değinmemin nedeni sömürge dönemi hakkında bilgiler paylaşmak değil geçen pazar günü yapılan belediye seçimlerinde ortaya çıkan görece şok sonuçlar ve yarattığı etki üzerine yapılan yorumlar...

Şunu fark ettim ki ülkemizde bölgesel seviyede çok fazla tabu ve önyargımız varmış. Seçim sonucunda el değiştiren kimi belediyelerin muhafazakârlığıyla bilinen “kaleler” olması ve oy tercihlerini değiştirmesi şaşkınlık yarattı.

Oysa seçimli demokrasi tarihimizi 1877 I. Meclis-i Mebusan seçimlerinden başlatırsak 150 yılı ancak doldurduğunu ve uzun aralar verdiğini hatırlamamız gerekir.

Sanayi Devrimi ile aşağı yukarı eş zamanlı giden ve dünya üzerindeki finans kapitalin de yöneticisi durumuna gelen ülkeler ve kurumlara göre belki de en büyük eksiğimiz bu; zaman çizelgemiz.

Bu çizelgenin içinde tarihten gelen ekonomik dezavantajın yarattığı kültürel kırılganlık ve olgunlaşması 20. yüzyılı bulan sosyal sınıfların geçirgenliği aslında bu kaleleri de bir hayli geçirgen kılıyor.

Türkiye, bölgesel olarak bazı siyasi eğilim ve sosyoekonomik gerçeklerin getirdiği tabulara sahip olsa da önüne fırsatlar çıktığında bunu elinin tersiyle iten bir seçmen kitlesine sahip olduğunu düşünmüyorum.

Ancak bazı tabular yaratmak belki de kolayımıza geliyordur. Ülkenin kaosu veya belki yaşamın kaosuna karşı anlamlandıramadığımız durumlara karşı bir savunma mekanizması bu. 

Ancak bir gün bir şey olur, yıkılmaz denilen kaleler yıkılır. Tıpkı topun icat olmasıyla alaşağı olan Ortaçağ kaleleri gibi. 

Ulus devletlerin ve yurttaşlık bilincinin ortaya çıkması da biraz topun icadı ile ilgilidir aslında. 

Kaleler savunulamaz duruma gelince derebeylikler yok olmaya başlamış, ulus kimlikleri önem kazanmıştı. Kim bilir belki zihnimizdeki kaleleri yıkmanın da zamanı gelmiştir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yıkılan kaleler 5 Nisan 2024
Entelektüelliğe sığ bir bakış! 29 Mart 2024
Hâlâ sevmek zamanı mı? 22 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar CHP’nin büyük sorumluluğu
Özdemir İnce
Özdemir İnce Başyüce’nin balkon konuşması
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Tek başına cinsiyet bir siyasetçiyi tanımlamaz
Sertaç Eş
Sertaç Eş Türkiye operasyona açık mı?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Bavulunu topla ve dön...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Çocuk gönüllü bir şair
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar 31 Mart’ın küresel yankısı
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Futbolda geçmişin özlemi mi?
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Savunmayla nereye kadar
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs İzmir ve Ege’den tüm Anadolu’ya...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!

CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!
İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı

İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!

Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!
Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!

Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!
Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!

Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!
İYİ Parti’de kazan kaynıyor

İYİ Parti’de kazan kaynıyor
Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?