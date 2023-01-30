Almanya’nın leopar hamlesi

30 Ocak 2023 Pazartesi

Almanya’nın geçen hafta Ukrayna’ya 14 adet Leopard 2 ana muharebe tankı gönderme kararı, Rusya ile savaşın seyrini değiştirme potansiyeline sahip.

Dışarıda Batılı müttefiklerinden, içeride koalisyon ortaklarından baskı gören Alman hükümeti Rusya konusunda ekonomi ve güvenlik nedenleriyle güttüğü denge politikasından vazgeçmek zorunda kaldı.

Ukrayna, savaşta kaybettiği topraklarını geri almak ve ilkbaharda Rus ordusuna karşı hücuma geçmek için Batı’dan 300 modern tank talep etmişti.

Ancak Batılı güçler birkaç aylık sürede toplam 100 tankı Ukrayna’ya ulaştırmayı planlıyor. Bu sayı içinde İngiltere’den 14 adet Challenger 2, ABD’den 31 M1 Abram, Almanya ve Polonya’dan 14’er adet Leopard 2 tankları var. Bunun dışında İspanya, Finlandiya, Hollanda, Portekiz ve Kanada’nın da tank gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

YEDEK PARÇAYA ULAŞAMIYOR

Kiev’in; ateş gücü, hareket kabiliyeti ve sağlam zırhlarıyla bilinen Leopard 2 tanklarını istemesinin en önemli nedenlerinden biri Rus savunma hattını yarabilmek ve Moskova’nın elinden askeri önceliği alabilmek.

Ukrayna geçen yıl şubattan bu yana Rus güçlerinden 500’den fazla tank ele geçirdi. Ancak her ay neredeyse 130 tankı savaşta kaybediyor. Kiev’in elindeki Sovyet yapımı tankların mühimmat ve yedek parçalarına ulaşması da zorlaşıyor.

Batı yapımı tanklar güçlü zırhları, daha etkili hedefleme, kontrol ve navigasyon sistemleriyle ve gece operasyonlarına kolaylık sağlaması açısından Rus yapımı tanklardan daha üstün.

Avrupa’da 13 ülke ordusunun 2 bin Leopard 2 tankına sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların kaç tanesinin muharebeye hazır olduğu ya da yenilenmesi gerektiği belli değil.

NATO ülkeleri Ukrayna’ya ayrıca piyade saldırı araçları ve muharebe zırhlı araçları da gönderecek. ABD en az 50 Bradley, 100 Stryker bağışlama sözü verirken Almanya Marder piyade araçları, Fransa ise AMX-10 RC hafif tankları sağlayacak.

TARİHİ BİR KARAR

Ukrayna birliklerine daha gelişmiş Batı yapımı tank, silah ve teçhizatı etkin biçimde kullanabilmeleri için askeri eğitimler de verilecek. Kiev, Almanya’nın tank gönderme kararının zafere giden yolda Batı’nın Ukrayna’nın sonuna kadar arkasında olduğunu gösterdiğini ve uluslararası tank koalisyonunun tarihi bir karar olduğunu düşünüyor. Rusya ise bu kararın savaşı yeni bir çatışma düzeyine taşıdığını açıklarken Ukrayna’ya füze saldırılarını hızlandırdı.

Almanya’nın tank gönderme kararıyla farklı bir düzeye çıkan Batılı askeri destek, Ukrayna’nın Ruslara karşı belli üstünlükler elde etmesini sağlayabilir. Aynı zamanda Batı’nın giderek yoğunlaşan askeri müdahalesi, Ukrayna’yı Rusya’nın gözünde fiili bir NATO ülkesine dönüştürerek, bir noktada savaş uçaklarının da dahil olduğu kapsamlı bir Rusya-NATO çatışmasının önünü açabilir.