Önce kadınlar ve çocuklar…

04 Mayıs 2022 Çarşamba

Acil durumlarda, facialarda, büyük kazalarda genel bir ilke olarak kabul edilir önce kadınları ve çocukları kurtarmak.

Ama gerçekler öyle işlemez.

Geçmişteki gemi kazalarına baktığınızda çoğunlukla mürettebatın kurtulduğunu kadınlar ve çocukların öldüğünü görürsünüz.

Erkek eliyle kurulmuş toplum yapılarında da bu böyledir.

Kadınlar ve çocuklar piramidin en altında, en yoksul, en dezavantajlı, fırsatların en azına erişen kesimi oluşturur.

19. yüzyılda entelektüeller arasındaki tartışmalardan biri ‘Kadın insan mıdır? sorusudur.

Din, gelenek, adetler, feodal devlet yapısıyla kadın yüzyıllar boyunca üremek, evde çalışmak, çocuklara bakmak, erkeğin kariyerini ilerletmek, zevklerini tatmin etmek ve sürekli hizmet etmek rolünden kurtulamadı.

Ta ki erkeklere sunulan imtiyazların bir parçasını koparmak, kendi kişisel haklarını talep etmek için ses çıkarana kadar.

Miras hakkı, oy verme hakkı, seçilme hakkı, tek başına sokağa çıkabilme hakkı, evlenmeme, çocuk yapmama hakkı, çalışma hakkı gibi…

Bunların her birisi ve daha fazlası kadınların büyük baskılar, eziyetler, engellemeler, hapis cezaları ve ölümlerinin ardından kazanıldı.

Kadın hakları erkeklerin onlara sunduğu altın tepside lütfedilmiş hukuki bir hediye hiçbir zaman olmadı.

Kadınlar bugünlere her bir hak için dişleri, tırnakları ve kanlarıyla mücadele ederek geldiler.

Ve hala eşit değiller.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2021 raporuna göre cinsiyet ayrımı Covid salgını nedeniyle bir kuşak daha gecikerek yaklaşık 2157 yılında son bulacak.

O da savaşlar, salgınlar, ekonomik krizler, kadın düşmanı politikalar azalırsa…

Rusya'nın Ukrayna’yı işgali sonrası kaçan kadın ve çocukların fuhuş çetelerine köle edildiği karanlık çağlar henüz bitmiş değil.

Pek çok ülkede kız çocukları eğitimden, çalışma hakkından, sağlık hizmetlerinden mahrum.

Taliban gibi dinci fanatikler kız çocuklarının dedeleri yaşındaki adamlara satılmasını sıradan bir uygulama olarak sürdürüyor.

Afganistan'da kızlara eğitim veren kadınlar Şeriat kuralları gereğince öldürülebiliyor.

Bir erkekle beraber görünen kadın taşlanarak yok ediliyor.

Kadınlar istikrarsız bölgelerde aşırıcı grupların, organize suç örgütlerinin, terör çetelerinin ekonomik ve ideolojik kolay lokması.

Nijerya’da İslamcı terör örgütü Boko Haram okul çağındaki iki yüzden fazla kız çocuğunu kaçırarak örgütün üyelerine peşkeş çekiyor.

Hindistan'da kadınlar ve çocuklar artan tecavüz ve cinayet tehdidi altında yaşamaya çalışıyor.

ABD’de anayasal kürtaj hakkının kısıtlanabileceği, bazı eyaletlerde yasaklanabileceği yönünde işaretler geliyor.

Avrupa'da özellikle göçmen topluluklarda kadına karşı şiddette artış yaşanıyor.

Türkiye'de sistematik kadın kıyımında sayılar roket gibi yükselirken, bu cezadan hapse giden erkeklerin sayısı hızla düşüyor.

Dünya genelinde kadınlar kazanılmış ve kazanılması gereken hakları için hiç bitmeyen bir kavganın içinde.

Ve öncelik kadınlar ve çocuklarda değil.

Hiç olmadı.