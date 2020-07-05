‘Sembolik 2 bayan’

05 Temmuz 2020 Pazar

Kadınlardan nefret eden ülkeden haftalık haber özetleri:

*Oyuncu Ozan Güven, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettikten sonra kendisi bizzat giderek darp raporu aldı. Bulutsuz’un kendisinin oyunculuk kariyerini bitirmek için kumpas kurduğunu ileri sürdü ve sosyal medyada ‘Ozan Güven yalnız değildir’ etiketi altında çok sayıda destek aldı.

Dayakçı erkek sever kitle Bulutsuz’un beyanının esas olacağı fikrini açıkça reddetti. Güven’in ünlü çevresinden dostları Bulutsuz’un kendini dövdüğünü ileri sürdü.

*17 yaşındaki Arya Amis’e tecavüz ve öldürme tehdidinde bulunan bir erkek için savcılık delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Genç kız sosyal medyada gözyaşları içinde ses kayıtları ve mesajlar gibi kanıtlara rağmen yasal işleme başlanmadığını aktardı.

‘Diğer kadınlar gibi başıma bir şey geldikten sonra hakkım aransın istemiyorum’ diyen Amis’e sosyal medyada ‘sen de açık giyinmeseydin hak ettin mesajları’ atıldı.

*Türkiye’de kadınların zorlu mücadelesi sonucu 2014’te yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni (İstanbul Sözleşmesi) rafa kaldırmak isteyen iktidar sinyal verdi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir açıklamasında sözleşme hakkında "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır” dedi. Uygulamaya konmayan sözleşme özellikle kadın düşmanı iktidar yakını gruplar tarafından cinsiyet eşitliğinin öğretilmesini taahhüt ettiği için tehdit olarak görülüyor.

*Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 30 günde 27 kadın cinayeti işlendiğini, 23 kadının şüpheli biçimde hayatını kaybettiğini açıkladı. Platformun Haziran ayı raporunda ayrıca intihar ve doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında artış yaşandığına da dikkat çekildi.

*UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün Türkiye’deki eğitim verilerine göre kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 87’ye gerilemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. 2006'dan sonra hızlanan bu düşüşle Türkiye, Tanzanya, Kuveyt, Kamerun, Moldova, Zambiya, Gana, Guatemala gibi ülkelerle benzer konuma geldi.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da bir hastane açılış töreninde iki kadın milletvekilini sahneye davet etti. Erdoğan "Evet şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım…İki tane geliyor” dedi.

AKP iktidara gelmeden önce ‘kadının adı olmadığını’ savunan kadın politikacıların ‘sembolik bayanlık’ statüsünde ‘tane tane’ siyaset yapacakları tahmin ediliyor.