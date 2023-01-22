Anayasa ‘Üsküdar’ı geçmek için kullanılan at’ değildir!

22 Ocak 2023 Pazar

İçerideki ve dışarıdaki sevgili okurlarım:

Hepimizin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimleri demokratik rejim ile otoriter rejim arasında bir tercih olacaktır.

Şimdiye kadar bu kritik seçimler ve halkoylamaları Anayasa’ya ve yasalara uygun biçimde yapılmamıştır.

Önümüzdeki bu seçimde de Anayasa’ya ve yasalara aykırı bazı zorlamaların yapılacağı ilan edilmiştir.

Bu nedenle, Anayasa’nın bu konudaki maddelerini anımsatmayı tarihsel bir görev saydım.

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Cumhurbaşkanının seçimi:

Anayasa madde 101 fıkra 2:

Cumhurbas¸kanının go¨rev su¨resi bes¸ yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbas¸kanı sec¸ilebilir.

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Cumhurbaşkanı Yemini:

Anayasa madde 103:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma

Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma

Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma

Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için

Bütün gücümle çalışacağıma

Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

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TBMM ve CB sec¸imlerinin yenilenmesi:

Anayasa madde 116:

Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi, u¨ye tam sayısının bes¸te u¨c¸ c¸ogˆunlugˆuyla sec¸imlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi genel sec¸imi ile Cumhurbas¸kanlıgˆı sec¸imi birlikte yapılır.

Cumhurbas¸kanının sec¸imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi genel sec¸imi ile Cumhurbas¸kanlıgˆı sec¸imi birlikte yapılır.

Cumhurbas¸kanının ikinci do¨neminde Meclis tarafından sec¸imlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbas¸kanı bir defa daha aday olabilir.

(Dikkat: Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi TBMM için ayrı fıkrada, Cumhurbaşkanı için ayrı fıkrada belirtilmiş. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir ama bu kararı TBMM vermediği için üçüncü kez aday olamaz.)

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Seçim yasası değişikliklerinin uygulanması:

Anayasa madde 67, son fıkra:

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

Son seçim kanunu değişikliğinin Resmi Gazete’de ilan tarihi:

6 Nisan 2022

Seçim takvimi: Sandıktan önce 60 gün.

Yeni seçim kanununun en erken uygulama tarihi:

7 Haziran 2023

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Sevgili okurlarım, yeminleri araştırırken Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerinin yemin metinlerini buldum, ileride onları da yayımlayacağım.

Ama Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin yemin metnini bulamadım.

Yardımlarınızı rica ediyorum!