1 Mayıs 2024
İktidar, 1 Mayıs 2024 için,
Taksim Meydanı’nı hâlâ
emekçilere yasaklamak
kararında ısrar ederken
Türkiye Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
DİSK, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu
KESK, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği TMMOB,
Türk Tabipleri Birliği TTB ve
Türk Dişhekimleri Birliği TDB,
16 Nisan 2024 günü Beşiktaş
İskele Meydanı’nda, 1 Mayıs
2024’e çağrı yaptı.
Ortak açıklamanın bazı
satır başları şöyle:
1 Mayıs’ta demokrasiye,
adalete, özgürlüğe, eşitliğe,
barışa ve kardeşliğe dair
umutlarımızı ve taleplerimizi
haykıracağız.
Türkiye’nin dört bir
yanında meydanlarda
buluşacak, ekmeğimizin
her gün küçülmesine,
adaletin terazisinin tamamen
bozulmasına, en temel hak
ve özgürlüklerimizin gasp
edilmesine hep bir ağızdan dur
diyeceğiz.
Bugünlerde değil insanca
yaşamak, hayatta kalmak dahi
giderek zorlaşıyor.
Bu ülkenin kaynakları
hepimizi insanca yaşatmaya
yeter. Yeter ki kaynaklarımız
rantçılara, sermayeye, faize,
saraya, şatafata, silaha,
savaşa değil işçilere, kamu
emekçilerine, emeklilere ve
kamu hizmetlerine kullanılsın.
Vergi yükü bizlerin sırtına
yüklenirken sermaye ise keyfine
göre vergi veriyor, bir gecede
vergileri sıfırlanıyor, affediliyor.
İşsizlik, özellikle de genç ve
kadın işsizliği yeni rekorlara
koşarken iş bulanlara da
giderek daha düşük ücretler
ve daha güvencesiz çalışma
biçimleri dayatılıyor.
Açlık sınırına bile yaklaşamayan maaşlara mahkûm edilen emeklilere “banka promosyonu müjdesi” verilerek resmen alay ediliyor.
Mülteciler asgari ücretin altında ücretlerle, sigortasız, güvencesiz ve hatta ölümüne çalışmaya mahkûm edilerek tüm ücretler baskı altına alınıyor.
Biz yasal, anayasal haklarımızı bile kullanamazken parası ve makamı olanlar hiçbir kurala, mahkeme kararına, hatta kendi yazdıkları yasalara ve Anayasa’ya bile uymak zorunda değil!
TÜİK mahkeme kararlarına uymayarak enflasyon verilerini nasıl hesapladığını açıklamıyor, ekmeğimiz sahte enflasyon verileriyle küçülüyor.
Ülkemiz bir ucuz emek cenneti haline getirilmek istenirken Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında.
Demokrasi mücadelesi 2024 1 Mayıs’ının en asli gündemlerinden biridir.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), bütün dünyada otoriter rejimlerin yükselişine, demokrasinin gerilemesine ve buna bağlı olarak işçi haklarının zayıflamasına karşı “Demokrasi İçin” başlıklı küresel bir kampanya başlatmıştır.
2024 1 Mayıs’ı ülkemizde ve dünyada, sermaye düzeninin ve bunlara bağlı otoriter rejimlerin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden inşa edecek olan kolektif öznenin meydanlarda boy göstereceği tarih olacaktır.
2013’ten beri hukuk dışı biçimde 1 Mayıslara kapatılan Taksim Meydanı’na dair Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında son kararını vermiştir.
Doğrudan bu karardaki ifadelerle söylersek “1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır” ve bizler de bu hakkı kullanacağız.
1 Mayıs’ta alanlarda olmak hakkımıza-hukukumuza; gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır.
1 Mayıs’ta alanlarda olmak söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır.
1 Mayıs’ta alanlarda olmak İstanbul Sözleşmesi’ne, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır.
1 Mayıs alanlarında olmak eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, hepimizin eşit yurttaşlar olarak barış içinde, kardeşçe yaşayacağımız bir memleket mücadelesine sahip çıkmaktır.
1 Mayıs’ta alanlarda olmak
emperyalizme karşı barışı
ve halkların kardeşliğini
savunmaktır.
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