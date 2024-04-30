İktidarın Taksim inadı

30 Nisan 2024 Salı

Bu satırların yazıldığı sırada, hâlâ 1 Mayıs için Taksim Meydanı’nın kullanılmasına izin verilip verilmediği belli olmamıştı.



DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, bu konuda ilk yayımladıkları bildiride şöyle demişlerdi:



“2013’ten beri hukuk dışı biçimde 1 Mayıslara kapatılan Taksim Meydanı’na dair Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında son kararını vermiştir.



Doğrudan bu karardaki ifadelerle söylersek, ‘1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır’ ve bizler de bu hakkı kullanacağız.”



Buna karşılık eski İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu yanıtı vermişti:

“Ancak bu yıl, 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular, hem de ‘Taksim’de Buluşalım’ çağrısı yapmaya devam ediyorlar.

Oysa, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son bir haftadır 54 sosyal medya hesabından, ‘Taksim Meydanı’na gelin’ çağrısı yapıyor.

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergâhlar arasında değildir.

Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez.

Hele ki sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.”

Dün DİSK, eski adı Twitter olan X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kendisini o kültürün parçası olarak gören HER KİŞİNİN #1Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyu aktarmak için ORADA BULUNMA HAKKI VARDIR!

Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile #1MayıstaTaksime”

Bu açıklamanın altına Anayasa Mahkemesi’nin şu kararının fotoğrafı eklenmişti:

“... isçi ve sendika kültürünün yapıtaşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir.

Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır.

1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır.”

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Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Taksim Meydanı’nın açılması için büyük bir çaba gösteriyor, (aslında devletin görevi olan) güvenlik için kefil oluyor, iktidarla da temas kuruyordu, ama şu satırlar yazıldığı ana kadar bir sonuç alamamıştı.

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Yukarıda alıntıladığım AYM kararından da anlaşılacağı gibi, Taksim Meydanı “emekçilerin dayanışmasının ve ortak hafızasının simgesi” haline gelmiştir.

Bu nedenle, iktidarın Taksim Meydanı’nı emekçilere kapatması, kamuoyu tarafından, “otoriter bir siyasal ve ideolojik dayatma” olarak algılanmaktadır.

1 Mayıs’a daha bir gün vardır:

Dilerim Taksim Meydanı yeniden bir Barış, Emek ve Demokrasi şölenine tanıklık eder!

