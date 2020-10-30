Cumhuriyet ne değildir?

30 Ekim 2020 Cuma

HER ŞEYDEN ÖNCE, İLK OLARAK CUMHURİYET “ŞAHSIM DEVLETİ” DEĞİLDİR:

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Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Temel Hak ve Özgürlükleri, Cumhuriyeti tahrip etmek için kullanmak değildir.

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Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Temel Hak ve Özgürlükleri, Demokrasiyi tahrip etmek için kullanmak değildir.

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Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Temel Hak ve Özgürlükleri, laiklik karşıtlığı olarak kullanmak değildir.

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Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Temel Hak ve Özgürlükleri başkalarının Temel Hak ve Özgürlüklerini yok etmek için kullanmak değildir.

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Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Temel Hak ve Özgürlükleri, Baskı ve/veya Şeriat Rejimi getirmek için kullanmak değildir.

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Dincilik, mezhepçilik, din ve mezhep üzerinden ayrımcılık değildir.

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Etnikçilik, etnik milliyetçilik, etnikçilik üzerinden ayrımcılık yapmak değildir.

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Batı Emperyalizminin uşağı olmak değildir.

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Arap Emperyalizminin uşağı olmak demek değildir.

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Milli İrade’nin temsilcisi olan Meclis’i etkisiz ve yetkisiz bırakmak değildir.

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Milli İrade kavramını çarpıtarak muhalefeti ve muhalif düşünceleri bastırmak, çoğunluğa dayanarak Temel Hak ve Özgürlükleri yok etmek değildir.

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Bağımsız yargıyı yok etmek, Hukuk Devleti’ni yıkmak değildir.

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Sosyal Devleti, Sadaka Devleti haline getirmek, Sosyal Adaleti, fırsat eşitliğini yok etmek değildir.

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Kurulu fabrikaları satmak, fabrika yerine hapishane inşa etmek değildir.

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VE HER ŞEYDEN SONRA, SON OLARAK DA CUMHURİYET “ŞAHSIM DEVLETİ” DEĞİLDİR!