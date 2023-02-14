Şimdi millet devletten ne bekliyor?

14 Şubat 2023 Salı

Devlet, 1950’den itibaren başlayan büyük kentleşme dalgası sonunda “kentsel planlama” ve “depreme dayanıklı inşaat” konularında yetersiz kalmış, yurttaşlarını deprem felaketine karşı koruyamamıştır.

Ayrıca yine aynı devlet, deprem felaketi olduktan sonra, arama-kurtarma çalışmaları konusunda da çok kritik olan 48-72 saat içinde yeterince hızlı ve etkin bir refleks gösterememiş, vefat sayısının artmasını engelleyememiştir.

Üstelik, bir iletişim platformu olan Twitter’ın kısıtlanması gibi, muhalefet partilerinin suçlanması gibi, medya mensupları hakkında soruşturmalar başlatılması gibi, bütün üniversitelerin uzaktan eğitime dönüştürülmesi gibi, öğrenci yurtlarının boşaltılması gibi yanlış kararlar alınmıştır.

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Mevcut siyasal iktidarın bu olumsuzlardaki payı ise sadece son yirmi yıldaki ihmallerle, devlet kurumlarının içlerini boşaltmakla, liyakat yerine sadakat ilkesini kullanmakla ve her alanda uyguladığı partizanlıkla sınırlı değildir...

Devleti, “Parlamenter Demokrasi”den “Şahsım Devleti” rejimine çevirerek bütün bu hataların olumsuz etkilerinin zirve yaptığı bir yapı oluşturmuştur:

“Şahsım Devleti” rejimi, bu rejimi kuranların iddialarının aksine, karar verme mekanizmalarını hızlandıramamış...

Tam tersine, bütün karar ve uygulamaları “en yukardaki makamın” inisiyatifine ve onayına bağlayarak devletin bütün karar alma ve uygulama süreçlerini felç etmiştir.

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Yukarıdaki gözlemler tarihsel ve güncel gerçeklerdir:

Peki geleceğe ilişkin olarak bu millet devletinden ne bekliyor?

Her şeyden önce, can ve mal güvenliği bekliyor.

Yiyecek içecek bekliyor.

Barınma ve ısınma olanağı bekliyor.

Her zaman ve her yer için kullanabileceği iletişim ve ulaşım olanağı bekliyor.

Sağlık hizmetleri istiyor, salgın hastalıkların önlenmesini bekliyor.

Özetle kendisinin, çoluk çocuğunun, geleceklerinin güvenceye alınmasını istiyor:

Bu bağlamda barınma, beslenme, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik olanakları bekliyor.

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Sadece milletin depremzede olan bölümü değil, bütün millet:

Depremzedelerin bütün bir yaşam boyunca biriktirdiği ve depremin yok ettiği maddi manevi varlıklarının telafisini bekliyor:

Bu bağlamda depremin yok ettiği mobilya, beyaz ve kahverengi eşya, otomobil, ev gibi maddi varlıkların, sağlık, eğitim ve iş olanakları gibi yaşam zorunluluklarının, devlet tarafından tazmin edilmesini ve bu amaçla depremzedelere özel haklar tanınmasını bekliyor!

Ve unutmayalım:

Bu millet seçimlerin de zamanında yapılmasını istiyor ve bekliyor!