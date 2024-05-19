19 Mayıs 1919, 19 Mayıs 2024: Millet Saray’a karşı
İnsanlık tarihi, insanın insanı
sömürmesi ve sömürülen insanın buna
başkaldırması ile yazılır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da
başlattığı savaş da bu başkaldırı
savaşıdır:
Mustafa Kemal ve arkadaşları, milleti sömüren Osmanlı Ailesine ve bu sömürüden pay aldıkları için onu destekleyen iç ve dış güçlere karşı ayaklanmış ve onları yenerek yeni bir devlet kurmuşlardır.
Şimdi 19 Mayıs 2024’te, Türkiye’nin önündeki mesele yine benzer bir sorundur:
Atatürk ve arkadaşlarının eseri olan
Parlamenter Demokratik Rejimi yıkarak
yerine padişahlığı andıran bir “Saray
Yönetimi” kuran, “Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi” denen “Şahsım
Devleti”nin toplum sömürüsüne karşı
çıkmak!
Atatürk NUTUK’ta, Osmanlı’nın
çöküşünü anlattıktan sonra şöyle diyor:
“Efendiler, bu durum karşısında bir tek
karar vardı.
O da milli egemenliğe dayalı, kayıtsız
şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!
İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan evvel
düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu
topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya
başladığımız karar, bu karar olmuştur.
Ya İstiklal Ya Ölüm!”
(Emre Kongar Seçkisiyle, ATATÜRK, NUTUK, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2018, s.34)
***
İnsanın insanı sömürme süreci hiç kuşkusuz kaba kuvvete ve ideolojik beyin yıkamaya dayalı bir düzen gerektirir:
İnsanların kabileler biçiminde yaşadıkları dönemde en güçlü olan ailenin/aşiretin ve o ailenin/aşiretin reisinin egemenliği kabul edilmiştir.
Daha sonra tek tanrılı dinler döneminde, krallar, imparatorlar, şahlar, padişahlar, halkı, milleti sömürme eylemlerini kaba kuvvetle birlikte dini inançlara dayalı olarak sürdürmüşlerdir.
İnsanlar bilinçlendikçe bu sömürüye karşı çıkmış, devlet gücünü kullanarak din adına halkı/milleti sömüren ve sadece kendilerine, ailelerine ve yakın çevrelerine çıkar sağlayan yöneticilerin boyunduruğundan kurtulmuşlardır.
İşte Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı
da budur:
“...Osmanlı hanedan ve Saltanatı’nın
devam ettirilmesine çalışmak, elbette, Türk
milletine karşı en büyük kötülüğü yapmaktı.
Çünkü millet her türlü fedakârlığı
sarf ederek bağımsızlığını sağlasa
da Saltanat devam ettiği takdirde, bu
bağımsızlığa güvence altına alınmış
gözüyle bakılamazdı.
Artık vatanla, milletle hiçbir vicdani ve
fikri alakası kalmamış bir sürü delinin,
devlet ve milletin bağımsızlık ve haysiyetinin
koruyucusu makamında bulundurulması
nasıl haklı görülebilirdi?” (NUTUK, ss. 35-
36)
19 Mayıs 2024 Türkiye’sinde de
hedef, Milli Egemenlik, Cumhuriyet
ve Demokrasi adına, tek kişinin
“Saray Rejimi”ne ve onun “Şahsım
Devleti” vasıtasıyla topluma vurduğu
boyunduruğa karşı, barışçı yollarla
mücadele etmektir.
Bakın Atatürk, İstiklal Savaşı ile milli irade
yani cumhuriyet ilişkisini nasıl kuruyor:
“Ortaya çıkan milli mücadele, dıştan
gelen işgale karşı vatanın kurtuluşunu
tek hedef saydığı için, bu milli mücadele
başarıya yaklaştıkça, milli irade idaresinin
bütün esaslarını ve biçimlerini aşama aşama
gerçekleştirmesi tabii ve kaçınılmaz bir tarihi
süreçti.” (NUTUK, s.37)
Bugün Türkiye’de de gerekli olan
“demokratik milli mücadele”, bütün
demokratik güçlerin, yeniden milli iradeyi
egemen kılacak bir ittifak oluşturmalarını
zorunlu kılmaktadır.
Unutmayalım, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, hem İstiklal Savaşı’nı hem
de Cumhuriyetin kuruluşunu birlikte
başarıyla götürmüştür!
Dolayısıyla 2024’te de Temel Hak
ve Özgürlüklerin yok edilmesine karşı
gerçekleştirilecek olan “Demokratik Milli
Mücadele” ile “Parlamenter Demokratik
Rejimin” kurulma çalışmaları eşzamanlı
olarak yürütülebilir.
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