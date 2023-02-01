Bu kez olmadı

01 Şubat 2023 Çarşamba

Saiss’in kulübede olması dışında Beşiktaş’ın ilk 11’inde sürpriz yok. Oysa Saiss bir stoperden çok daha fazlası. Uzun derin paslarla takımı ileri taşıyabiliyor. Orta alanda ise Salih’in yokluğunda Tayfur var. Ama Cenk içeri girince Tayfur sol açığa geçiyor. İlk gol kokan ataklar Karagümrük’ten geliyor. Ama ilk direkten dönen top Beşiktaş’tan. Kartal’ın bir önceki maça göre savunmayı geride kurması, takımın boyunu uzatmış. Öyle olunca rakip geniş alanlar buluyor. Tempo yükselmeyince final pasları da kötü olunca Beşiktaş etkisiz kalıyor. Aboubakar’ın da topa ayağı değmiyor. Zaten Siyah-Beyazlıların golü bir duran top devamında Cenk’ten geliyor. Karagümrük topa daha az sahip olan taraf ama dikine ataklarıyla daha tehlikeli. İkinci yarıda Saiss ve Muleka oyunda, Aboubakar ile Redmond dışarıda. Bu savunma tedbiri tabii ki ters tepiyor ve Karagümrük Ozdoev’le skoru 1-1 yapıyor. 72’de Talha çıkıp N’Koudou girince ve Saiss de savunmaya geçince orta alan ilk haline dönüyor. Ne var ki oyunda ve skorda değişen bir şey yok. Ve Kartal bu kez oyun üstünlüğünü alamadığı bir maçı kazanamıyor.