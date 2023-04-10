Gülengül Altınsay
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Uyumlu ve olgun

10 Nisan 2023 Pazartesi

Eski Premier Lig oyuncuları Saiss, Redmond ve Masuaku, Şenol Hoca’ya rağmen ilk 11’deler. Redmond derbideki başarısının ardından, Saiss ise Talha sakat olduğundan. Masuaku ise Güneş, Umut inadından epeydir vazgeçtiğinden. Ama Saiss sağ stoperde. Ve Beşiktaş iyi başlıyor maça fakat pozisyonları değerlendiremiyor. İlk dakikalardan sonra Giresun özellikle sağ kanadından etkili olmaya başlıyor. Zaten Giresun hücumda iyi. İyi de bir kalecileri var. Giresun baskısının sonucunu 21’de Bajic’in golü ile buluyor. Sonra Cenk sakatlanıyor, Gedson oyuna giriyor, orta saha üçleniyor, Redmond sol kanada geçiyor. Yani Beşiktaş daha çok top yapacak, hızı azalacak ama Ghezzal daha etkili olacak demek bu. Nitekim önce penaltıdan sonra Ghezzal’ın asistinden gelen 2 golle Kartal 45+5’te öne geçiyor. Son vuruşlar ise Aboubakar’dan. Sonra Redmond şov başlıyor ve 54’te bir harika jenerik golü daha. Asist de Masuaku’dan. Bu bu ikili 70’te yeniden aynı şeyi denediler ama Ferhat’ı geçemediler. Sonuçta Premier Lig’den gelenlerin kaliteyi artırdığı daha enerjik ve uyumlu göründüğü maçtan Beşiktaş 3 golle 3 puanı alıyor.

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