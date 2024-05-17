Gülengül Altınsay
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Aykırılar 1: St. Pauli ve Ipswich Town

17 Mayıs 2024 Cuma

Almanya’da 17. yüzyılda cüzzamlıları Hamburg’un uzağında bir yere yollamışlar. Sonra burası liman işçilerinin, solcu öğrencilerin, anarşistlerin mekânı oluvermiş. St. Pauli semtinden bahsediyorum tabi. Bir de futbol takımı kurmuşlar ki o da oyuncusuyla taraftarıyla her şeye muhalif. Beşiktaş’ın Çarşı grubu gibi her şeye karşılar, hatta zaman zaman kendilerine bile. Biz onları taa Birikim Dergisi’nde Tanıl Bora’nın yazısıyla tanıdık açıkçası. Ama ben 2010’da gittiğimde daha bir yakından tanıma fırsatı bulmuştum St. Pauli’yi ve çevresini. Kahverengi-beyaz renklerine siyahı da katarak her gün kullanılabilecek harika giysiler tasarlamışlardı. Sade, farklı ama zevkli ve neşeli atmosferiyle insana coşku veren satış mağazalarını hiç unutmuyorum.

Aslında kulüp bir futbol kulübü olmaktan ziyade bir tavır kulübü sanki. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı yılmadan mücadele ediyorlar. Neo Nazilerin yakarak öldürdüğü Türkler için “hepimiz kardeşiz” yazan dev bir pankart açmışlıkları var. Kuru kafalı bayraklarının da zenginden alıp yoksula dağıtan bir korsandan geldiği rivayet ediliyor. Liman semtine de bu yakışır zaten.

Amatör kümeye düşmekten taraftarın bağışlarıyla kurtulan St. Pauli bu yıl bir kez daha Bundesliga’da. Hem de 31 yaşındaki hocaları Fabian Hürzeler’le. Demek ki sadık, coşkulu ama demokrat taraftara sahip “küçük” takımlara da yer var hâlâ futbol dünyasında. “Para”ya karşı bazen “kültür” ve “toplumsal değerler” de kazanabiliyormuş demek ki.

IPSWİCH TOWN

İngiltere’deyken Fulham’ı tutuyordum. Takım 4. kümedeydi. Başarıya bağlı olmayan taraftarlığın tadına varmış ve Fulham’ın peşinde gerçek İngiltere’yi ve futbol kültürünü tanımıştım. O kültür alt kümelerde hâlâ sürüyor. Premier Lig’e daha önce düşüp de çok yüksek “asansör parası” alan paralı takımlar çıkıyor daha çok. Bu yıl onların arasına hiç şans verilmeyen Ipswich Town da katıldı. Hem de harika bir futbolla ve tanınmamış oyuncularla. 38 yaşındaki hocaları Kieran McKenna sayesinde. Manchester United’da Mourinho, Rangnick gibi isimlerin yardımcısıydı genç hoca. Sonra mütevazı Ipswich’i First Divison’da düşmekten kurtarıp Championship’e ve hemen ardından da Premier’e çıkardı. Şimdi adı Manchester United’la anılıyor. Keşke kalsa da hayal bu ya, Ipswich’i PL’de şampiyon yapsa... Neyse, rakiplerinin kendilerine “köylüler” anlamında küçümsemek için taktığı “Tractor BoysTraktörcüler” lakabını seve seve benimseyen bu takım umarım dünyanın izlediği Premier Lig’de başarılı olur. Haftaya bizim “aykırı”lar...


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