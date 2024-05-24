Gülengül Altınsay
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Hakkıyla

24 Mayıs 2024 Cuma

Hafta içi bir kupa finalini 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynatmak kimin fikri acaba? Oralara o saatte nasıl gidilecek, gece yarısı nasıl dönülecek? Belli ki kimsenin umurunda olmamış. Varsa yoksa TV yayını... Finale kadar gelip kupayı istememek tabii ki mümkün değil. Hatta Beşiktaş için Avrupa kapısını açacak tek bilet. Ama çok kazanmak isteyen Beşiktaş savunmada başlıyor oyuna. Semih yedeğe çekilmiş. Forvet arkası oynaması gereken Muçi de kanatta. Zayıf da olsa önde baskıyla başlayan Trabzon 14. dakikada golü buluyor. Ve sonra Beşiktaş baştan yapması gerekeni yapıyor, forvet arkasını önce Gedson’la güçlendiriyor. Sonra Salih’i ileri yolluyor. Trabzon geriye yaslanıp orta sahayı boş bırakıyor. Daha etkili olan taraf Beşiktaş ama tabela hâlâ Trabzon’un lehine. Nihayet bu baskı 1. yarının uzatmalarında 1 penaltı getirince Kartal beraberliği sağlıyor. 2. yarıya Beşiktaş yine ileride basarak başlıyor ve 54’te 2. golü de buluyor. Sonra yavaş yavaş Beşiktaş da rakibi geride karşılama hatasına düşüyor. Mert, 2 net gol pozisyonu önlüyor ama 89’da önleyemeyince skor 2-2 oluyor. Maç uzayacak derken Musrati’nin golüyle Trabzon’a göre daha iyi oynayan Beşiktaş kupaya uzanıyor.


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