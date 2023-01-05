‘YOK’ hükmündesiniz!

05 Ocak 2023 Perşembe

Ülke darmaduman. Futbolumuz da. Ve yine bir VAR skandalı. TFF de “YOK”oluşun telaşıyla iki maçın VAR kaydını kamuya açtı. Ama sadece iki pozisyon için. Herkes şaşkın. Özellikle de Sivas-Galatasaray maçında gol iptalinde kullanılan şu “ofsaytımsı” lafına. Böyle bir ifade futbol kurallarında yok ama “ofsaytımsı” olduğu için Sivas’ın golü iptal edildi. Ofsayt var ya da yok orası ayrı fakat böyle bir ifade ile gol iptali kabul edilemez. Hani bu VAR kesin ve tartışmasız kararlar verilmesi için icat edilmişti!

ŞAİBE VAR

Ve ardından gözler yine hakemlere çevrildi. Vuran vurana. Efendim net hakem hatalarının asıl sebebi baskı altında olmaları mıymış yoksa iyi eğitim almadıklarından yani futbolu bilmediklerinden miymiş? Hangisi daha belirleyici orasını bilemem ama anladığım şu ki bizim futbol sistemi zaten işini doğru yapan, inisiyatif alan, gördüğünü çalma cesareti olan hakemleri istemiyor. Çünkü hakem ne kadar eksikse yönetmesi çok daha kolay oluyor. Kaldı ki onları seçenlerin, yönetenlerin liyakati ne kadar? Geçmişleri şaibe dolu adamlardan ne bekleniyor?

Böylesi bir futbol ortamında VAR olsa ne olur olmasa ne olur. VAR’ın da sisteme hizmet edeceği, olumsuzlukları katlayacağı açık değil mi? O yüzden üzgünüm ama “Bizde VAR ile sorunlar çözülemez, tersine yeni sorunlar doğurur” öngörüm doğru çıktı.

NE ALAKA?

İşin bir diğer garip tarafı da yayınlanan ikinci VAR kasetinin Gaziantep-Beşiktaş maçında N’Koudou’nun Kitsiou’ya kafa attığı pozisyona ait olması. Ne alakaysa? Bu ligde net kırmızı olup sarı verilen onca kart varken, üstelik N’Koudou’nun faulüne hakem “Yeterince şiddetli değil sarıda kalacağım” demesine, bir hakem yorumu yapmasına rağmen bu emsal yaratma çabası niye? Ayrıca Beşiktaş daha önceki haksızlığa uğradığını iddia ettiği ve puan kaybettiği maçların VAR kayıtlarını ısrarla istemiş ama kabul edilmemişken. Fakat şunu anlıyorum; Beşiktaş’ın gri pozisyonlardan avantajlı çıkmasına hiç kimse alışık değil. Bu yüzden ben dahil hakem Atilla Karaoğlan’ın yorumuna herkes şaşırdı, bu doğru. Ayrıca darbe aldığında vurgun yemiş gibi abartan oyunculara da prim vermeyerek bir ezberi daha bozmuş oldu. Karaoğlan cesur hareketiyle takdir alması gerekirken “ofsaytımsı” değerlendirmesiyle gol iptal eden hakemle bir tutuldu.

FEDERASYON KAÇIYOR

Madem iş çığırında çıktı, madem iki pozisyonun VAR kayıtları açıklandı o zaman bu sezonun bütün maçlarındaki kayıtlar da açıklansın görelim. Bakalım kimin yararına, kimin zararına işlemiş VAR hazretleri! İşte şimdi gündemde Antalya’nın iptal edilen golü var. Elma ile armutu aynı kefeye koyduğu iki pozisyon kaydıyla kendini kurtaramaz TFF ve MHK. Böyle sorumluluktan kaçacağınızı sanıyorsanız yanılırsınız. YOK hükmünde olduğunuzu kanıtlarsınız sadece.