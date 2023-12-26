Zayıflamanın çözümü iğne ve ilaçlar mı?

26 Aralık 2023 Salı

Zayıflama konusu, dünyanın en basit olayı gibi görünen, aslında en karmaşık olan bir problemidir. Problem diyorum çünkü kilo probleminin ve obezitenin bir hastalık olduğunu artık biliyoruz. Evet 2-3 kg fazlası olanlardan bahsetmiyorum, kilolu olanlar, sağlıklı aralığın üstünde olanlar, BKI (beden kütle indeksi) 30 ve üzerinde olanlar, her biri sağlık açısından risk taşıyorlar.

BKI değeri boyumuz ve kilomuz arasındaki ilişkiyi gösteriyor. BKI’den bahsetmişken formülü de sizlerle paylaşayım; kilonuzu boyunuzun karesine bölüyorsunuz. Bu tablodan yerinizi hesaplayabilirsiniz.

kg

BKI= -------------

boy(m) x boy(m)

Bu değeri bilmekte fayda var ama bir yandan da vücudumuzdaki yağ-kas-su oranı da önemli. Ve bu yağın nerede depolandığı. Karın, bel çevresinde toplanan yağlar sağlığımız için riski artırıyor. Bacağınızdaki, kolunuzdaki yağlar belki o kadar da kötü değildir. Organ etrafında depolanan yağları kontrol etmeli ve yüksek ise mutlaka azaltmaya çalışmalısınız.

Bu değerlere baktınız, BKI değeriniz olması gerekenin üzerinde ise

Yağ oranınız olması gerekenin üzerinde ise,

İştahınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız,

Sürekli kilo artışı var ise,

Halsizlik yorgunluk, depresif modda hissediyorsanız,

Spor veya yürüyüş sırasında nefes nefese kalıyorsanız,

Dizinizde, belinizde, sırtınızda ağrılar var ise..

Kilo vermeniz gerekiyor demektir.

Zayıflama ilaçlarından uzak durun

Zayıflamaya karar verdiyseniz hemen yemeği kesmeyin. Veya hemen zayıflama ilaçlarına veya ne olduğu belirsiz zayıflama tozlarına yanaşmayın. Sağlığınızı korumanız için uzman bir ekibe güvenin. Zayıflama ilaçlarının çok tehlikeli yan etkileri olabiliyor. Eczane dışında satılan elden ele satılan ürünlere güvenmeyin. Bu sizin sağlığınız, riske atmayın.

Diyabet ilaçları zayıflama için kullanılır mı?

Diyabet ve insülin direnci olan hastalarda kullanılan bazı insülin baskılayıcı ilaçlar, bazen teşhis konmadığı halde yani bir şeker problemi olmadığı halde kullanılıyor. Sebebi ise kilo verdiriyor diye düşünülmesi. Halbuki bu ilaçlar tedavi ve koruma amaçlı kullanılır. Kesinlikle doktor muayenesi sonucunda hekim kontrolünde kullanılması gerekir. Bilinçsizce kullanmak yan etkileri ortaya çıkarabilir, kilo vereyim derken sağlığınızdan olabilirsiniz.

Yeni iğneler çözüm mü?

Son dönemlerde en çok sorulan soru, iğneler. Bu konuda detaylı bir yazı planlıyorum sizler için ama ben bir diyetisyen olarak günlük takiplerinde rastladığım birkaç notu özellikle paylaşmak istedim. İğneler ciddi bir iştah kontrolü sağlıyor. Öyle ki, hiç yemeden duranlar, yemek yemeyi unutanlar çok fazla oluyor. Çok yüksek kiloda birini düşünelim. Günlük 3000 kalori alırken bir anda 1000 kalori ve altına düşerse ne olur? Büyük sorunlar ve zorluklar yaşayabilir. Bedenimiz tansiyon ve şeker kontrolünde zorlanır. Bu hayati risk demektir.

Fakat çok yüksek bir kilodaydaysanız, diyetinizi yaparken zorlanıyorsanız, hareketiniz kısıtlı ise o zaman iştahı kontrol etmek için hekim kontrolünde bu bir seçenek olabilir. Bu dönemde kendi kendine aç kalmak yerine veya nasıl olsa aç kalabiliyorum zayıflarım demek yerine, kesinlikle bir diyetisyen ile takip ederek kilo vermenizi öneririm. Ve son olarak, iğneyi kullanırken iştah azaldığı için kilo verebiliyorsunuz, fakat bıraktığınızda geri geliyor ise davranış değişimi için yeteri kadar çalışmamış olabilirsiniz veya yeteri kadar zaman geçmemiş olabilir. Kalıcı olması için eğer mümkünse psikolog desteği de başarınızı artıracaktır.