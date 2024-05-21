Vejeteryan olmak dünyayı kurtarabilir mi?

21 Mayıs 2024 Salı

Çok iddialı bir başlık olduğunun farkındayım. Ama dünya bu konuda resmen ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta fit olmak için çabalayanlar ve kasları için ne gerekirse yapanlar. Diğer tarafta hayvansal gıdalara karşı olanlar var.

Kilo vermek için proteinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ama abartıp sadece protein ve yağ ile beslenmeye karar verenler , tahıllara tehlike olarak bakanlar, sürekli hayvansal gıda tüketenler… evet kilo verdiler, ama ne kadar mutlular emin değilim. Bu şekilde beslenenlerin kalp ve damar hastalıkları, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi hastalıkları riski artıyor. Depresyona yatkın hale geliyorlar. Kanser riski de yükseliyor. Ayrıca , geleceğimizi düşünürsek hayvansal gıdaların çok da yeterli olmayacağını uzmanlar hatırlatıyor. Bir süre sonra herkes zorunlu vejeteryan veya vegan olacak. Buna inananlar da var. Neden böyle düşünüyorlar? Dünyadaki gıda ve insan arasındaki ilişki ve dengeyi kurmak için bu haberler çıkıyor ama aslında en önemlisi de kronik hastalıklar artıyor. Bu durumda, tek başına şekeri veya fast food’u suçlamak yerine tüm uygulamalara bakmak lazım. Hayvansal gıdalar diyabet riskini azaltsa da hipertansiyon riskini arttırıyor ise yine kronik başka bir hastalık karşımızda demektir.

eki neden hala orta yolu bulup , kanıtlanmış olan , tüm besin gruplarının yer aldığı Akdeniz diyetini yapamıyoruz? Beden algısı, fit olma takıntısı, sosyal medya, popüler uygulamaların çekici olması… Evet maalesef bunlar etkiliyor.

Çalışmaların çoğuna bakıldığında vegan ve vejeteryan beslenmenin kalp ve damar hastalıkların önlenmesinde, kanser, yüksek tansiyon, şeker kontrolü ve kilo yönetimi üzerine olumlu etkileri bulunuyor.

Hatta hamile olanlarda, vejeteryan beslenme ile hipertansiyon ve gebelik diyabeti riskini azalttığını gösteren çalışma da var . Ama siz de bu gruptaysanız mutlaka beslenme uzmanından destek almalısınız ki vitamin, mineral eksikliği oluşmasın.

Tüm bu haberler iyi olsa da, ben bir uzman olarak yine de riskli olabilecek kısımları da hatırlatmak istiyorum. Çünkü; vegan veya vejeteryan beslenmeye karar verdiğinizde sağlıklı besinler ile dengeli bir hayat da sürebilirsiniz, bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Evet, hayvansal gıda yemediği için çok kötü beslenen danışanlarım da oldu. Sadece sebze ve tahıllar ile besleniyorlardı ama sürekli poğaça, börek, pişi, bisküvi ve meyvelerle beslenince de sağlıklı beslenme olmuyor. Yani hayvansal gıdayı kesmek yeterli değil. Bu yüzden de bu beslenme modeli en iyisidir diyemem. Manevi kısmı hariç, benim yorumların sağlık ilişkisi açısından.

Fakat şunu söyleyebilirim;

Eğer kalp hastalıkları açısından risk taşıyorsanız ,

Ailenizde yüksek tansiyon, kalp hastalığına bağlı ölüm hikayesi var ise,

Ailenizde diyabet veya şeker sorunları var ise ,

Böbrek hastalığı riskiniz var ise,

Kansere karşı korunmak istiyorsanız

Yağlı et tüketimini azaltın,

İhtiyacınızdan fazla hayvansal gıda tüketmeyin,

Evet yoğurt çok sağlıklıdır ama günde 2 kase yemeniz yeterlidir. 1 kg değil!

Doymak için kilolarca et, süt , yoğurt ile hayatınızı sürdürmeyin.

Arada temizlik yapın;

Sadece sebzeler ile birkaç gün geçirin.

Zeytinyağını kesmeyin.

Meyveyi abartmadan yiyin.

Esmer tahıllara güvenin.





Ve en çok da stres..

Eğer azaltabiliiyorsanız onu azaltın .

Sağlıklı beslenmek ve metabolizmanızda olanlar kadar önemli olan ruhunuzda olup bitenlerdir.