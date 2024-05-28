Ananasın 12 sağlık faydası

28 Mayıs 2024 Salı

Yaz yaklaşırken herkesin biraz kilo versem iyi olacak dediğini duyar gibiyim. Kim istemez ki.. Ah 2 kg ! Daha az olsa daha rahat olacak her şey! Tabi, biri için o bir türlü inmeyen 2 kg, bir başkası için rahatsız eden ama alıştığı 5 kg , bir başkası için ise 20’ler 30’lar.. Kronik hastalıklar, nefessiz kalmalar, bel ağrıları.. Karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon… Evet, kilo aldığımızda sağlığımızın bozulduğunu biliyoruz. Tüm yıl sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürebilirsek, belki yine kilo alırız ama tartıdaki rakamlar çok hızlı artmaz. Tüm kış kendimizi biraz rahat bıraktığımızda ise bu dönemlerde acil çıkışlar aranıyor. Hızlı zayıflama tekniklerini hiç bir zaman önermedim, önermeyeceğim. Ama kilo vermenizi destekleyecek önerilere biraz daha yer vermeye çalışırım.

Denge! Her zaman dengeyi sağlamak çok önemli. Evet işin en basit kuralı az yemek ve çok hareket etmek. Ama bu kadar basit değil. Keşke olsaydı. Kilo almamız ve vermemizi etkileyen birçok sebep var. Ama genel olarak aslında sağlıklı yaşam kurallarına özen gösterdiğimizde hem kilo kontrolünü sağlayabiliriz, hem de bağışıklık sistemini destekleyebiliriz.

Bugün bir meyveden bahsedeceğim. Evet, biz bazı sihirli dokunuşları severiz biliyorsunuz. Gerçekte sihir olmasa da bazı besinlerin gerçekten sağlık faydaları oldukça iyi. Meyveler çok değerli antioksidanlar. Bağışıklık sistemimiz için çok değerli. Günde 1-2 porsiyon taze veya kuru meyve yemek , kansere karşı koruyucu, sindirim sistemini rahatlatır, C vitamini yönünden zengindir, bağışıklığımızı destekler. Son dönemde ananas hakkında sorular iyice arttı. Ananas ödem atar mı? Ananas selülite iyi gelir mi? Kilo verdirir mi? Bilimsel makaleleri taradığımızda ananas hakkında oldukça fazla sağlık faydasını bulabiliriz.

İşte ananasın faydaları!

1. İnflamasyona karşı koruyucudur.

2. Antimikrobiyal etkiye sahiptir. İlaç tedavisi ile beraber kullanıldığında iyileşmeyi desteklediği gözlemlenmiştir.

3. Antioksidandır, yüksek oranda magnezyum minerali içerdiğinden antioksidan kapasitesi yüksektir.

4. İçerdiği magnezyum sayesinde kas yorgunluğunu önleyebilir.

5. Kireçlenmeyi önleyebilir, kemik ve eklem sağlığını destekler.

6. Kanın pıhtılaşma süresini uzatır.

7. Kansere karşı koruyucudur.

8. Ödem atar.

9. Selüliti azaltır.

10. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

11. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

12. Açlık tokluk hissi üzerine etkili olan leptin hormonunu etkiler ve iştahı dengeler, kilo kaybını destekler.

Her gün ananas yenir mi?

Ananasın sağlık faydaları gerçekten çok iyi, her gün farklı bir meyve yemenizi ve haftada 1 gün de ananas olmasını hatırlatabilirim. Ama unutmayalım ki ananasın glisemik indeksi yüksek sayılır o yüzden istediğiniz kadar bol bol yiyin diyemem. Ananası haftada 1 kez , 100 gramı geçmeyecek kadar yiyebilir , diğer günlerde ananastan elde edilen besin desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Ananasın içeriğinde ne var?

Taze hasat edilen ananas meyvesinde %80-85 sudur.

• %12-15 şeker,

• %0,6 asitler,

• %0,4 protein,

• %0,5 kalsiyum,

• %0,1 katı yağlar,

• lif ve vitaminler

Bromelain nedir?

* Bromelain ananasın içindeki önemli enzimlerden biridir. Ananasın sağlık faydalarının bir çoğu bromelain sayesinde gerçekleşir.