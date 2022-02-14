Hasret bitiyor

14 Şubat 2022 Pazartesi

Şampiyonluğa koşar adım gitmek bu olsa gerek. Zirvenin sahibi Trabzonspor, takipçisi Konyaspor karşısında sezonun en önemli maçına çıktı. Bordo-Mavililer mücadeleye o kadar istekli başladı ki futbolcular 90 dakika bittiğinde şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak motivasyondaydı. “Fırtına” evinde maçı kazanma arzusunu ilk dakikadan itibaren rakibine hissettirdi. Konyaspor pas oyunuyla kaleye gitme yanlışına düşünce, Trabzonspor, Siopis ve Bakasetas’ın yaptığı orta alan baskısıyla kazandığı topları Nwakaeme ile Visca’nın süratiyle birleştirip tehlikeli akınlara dönüştürdü. Bakasetas, son haftaların en iyi maçını oynadı. Visca’nın 13. dakikadaki golü perdeyi açtı, Cornelius ve Bakasetas’ın direkten dönen topları ilk yarının önemli anlarıydı.

Konyaspor ikinci devreye topa daha fazla sahip olarak başladı. Bu anlarda sahayı iyi parselleyen Trabzonspor, hızlı hücumları denedi. Nwakaeme hiç beklenmedik bir anda adeta yoktan var ettiği pozisyonda çalımları sonrası Visca’ya “Al da at” dedi. Visca da topu ağlarla buluşturdu. 2-0’ın ardından koruma içgüdüsüne bürünüp geri çekilen Karadeniz ekibi, 83’te Cikalleshi’nin şık volesine engel olamayıp golü yedi. Devamında Trabzonspor oyun disiplininden uzaklaşıp panik yaptı ama final gibi maçı hasarsız geçip şampiyonluk hasretini bitirmek adına çok büyük bir adım attı.